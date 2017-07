Slavko Kojić: Todorić je dolazio kukati u Ministarstvo financija još prije deset godina

Slavko Kojić, gradski ministar financija koji je 17 godina upravljao sa 7-8 milijardi kuna zagrebačkog proračuna povodom odlaska u mirovinu u intervjuu je iznio stavove o prozivkama o netransparentnosti zagrebačkog gradonačelnika, te prokomentirao slučaj Ivice Todorića, piše Večernji.

O netransparentnosti Milana Bandića

– Ljutilo me kad su u kampanji za lokalne izbore kandidatima za zagrebačkog gradonačelnika usta bila puna optužbi da je zagrebački proračun netransparentan. A nitko nije objasnio kako je on to netransparentan, jer ja tvrdim da je potpuno transparentan. Za to imam i konkretne dokaze, tri godine zaredom dobili smo priznanje Instituta za javne financije. Ne razumijem što znače optužbe: „Znamo mi da se krade.“ Ako znate, izvolite u DORH i prijavite.

Ali kako može Grad Zagreb triput zaredom dobiti priznanje da je proračun transparentan, a Bandić biti personifikacija netransparentnosti!? Tko je tu lud onda? Ne volim lupetati, volim govoriti konkretno. Evo, imamo ovaj slučaj sa štandovima. Ali, shvaćate li da tu uopće nema djela! Grad Zagreb niti je ugovarao išta, niti mu je što isporučeno, niti je što platio. Nema izdatka iz proračuna, ali piše da je proračun oštećen za 308.000 kuna. Meni staje pamet kao stručnjaku, rekao je Kojić.

Lokalnoj samoupravi iz džepa izbijeno je 20 milijardi kuna

– Nama su porezni prihodi proračuna 2016. bili nešto malo veći nego oni 2008. godine. A zašto? Zato što su bile tri velike intervencije u promjeni poreznog sustava. Prvo su se prihodi, u kojima su participirale jedinice lokalne samouprave, od dobiti prenijeli na državu, a gradovima se nešto povećao porez na dohodak. No razlika je bila negativna, i to 800 milijuna kuna. Nakon toga su bile još dvije intervencije u porezne stope i razrede, zaključno s Lalovčevom 1. siječnja 2015.

Kada uzmete tih deset godina, dođete do spoznaje da se, recimo, nije interveniralo, a da je rast prihoda bio oko 3 posto, Zagreb bi kumulativno imao dodatnih 10 milijardi kuna. Ovako mu je taj novac uskraćen. Kako je Zagreb pola Hrvatske, znači da je lokalnoj samoupravi izbijeno iz proračuna 20 milijardi kuna u deset godina.

Imam tezu zašto se to radilo – da bi se pomoglo retailu (maloprodaji). Taj je novac prebačen u džepove građana, za osobnu potrošnju. Ali onda ne možete graditi infrastrukturu u gradu, pa nitko ne bi trebao prigovarati zašto Zagreb nema ovo ili ono. Nema jer se prihodi proračuna nisu promijenili 10 godina. A kamo idu potrošači koji su dobili više novca – idu u Konzum kupovati. Kome se pomaže? Todoriću. To je sve rađeno samo zbog retaila (maloprodaje), objasnio je Kojić.

O Todoriću

– Ma, on (Todorić) bi dolazio kukati u Ministarstvo financija, još prije deset godina. Onda ga oni pitaju kako da ti pomognemo, a on kaže: “Daj malo povećaj građanima plaće na teret opće potrošnje, pa će oni trošiti, a meni će se likvidnost povećati.” U Hrvatskoj je tako u 10 godina u retail upumpano 20 milijardi kuna.

Jeste li očekivali da će Todorić ovako završiti?

– Jesam, znao sam to još prije 13-14 godina. Bio sam na jednom sastanku u Londonu u Europskoj banci za obnovu i razvoj gdje su mi rekli da situacija nije dobra, da je jako rizično što je on gazda svih tvrtki u koncernu. Sugerirali su da bi on firme trebao pretvarati u dionička društva jer je onda podruštvljeniji rizik, ne odlučuje jedan o sudbini svega. Pitao sam ih zašto mu onda daju kredite, na što su rekli da mu ih daju jer dobivaju jamstva.

