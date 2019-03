Socijala pobijedila biznis: Struja poskupljuje tvrtkama 30 posto, kućanstvima šest posto

Poduzetnicima koji električnu energiju nabavljaju preko HEP Elektre u tzv. zajamčenoj usluzi struja će od 1. travnja poskupjeti više od 20 posto, a nekima čak i 30 posto. Za utjehu biznisu, i kućanstva će plaćati skuplju struju, premda će njima poskupljenje biti manje (šest posto), i stići će sa zadrškom (od 1. srpnja).

Ovu obavijest iz Narodnih novina stručnjak za energetsko tarifiranje u udruzi Splitski potrošač u Slobodnoj Dalmaciji obrazlaže rastom cijena na burzi električne energije u Budimpešti. Uz to, ove je zime bila izuzetno loše hidrološka situacija, pa su hrvatske hidroelektrane od listopada do siječnja isporučile 17,7 posto manje električne energije nego u istom razdoblju lani, pa smo sad još više ovisni o uvozu.

Mladena Pejnovića, koji je godinama u energetici poskupljenje ne iznenađuje.

– Savršeno je jasno da će se sva ekonomska kretanja kod nas u nekom roku približiti europskim kretanjima. Vidjelo se to kod promjena cijena rada proizvodnih radnika naročito u građevini, industriji i turizmu. Zato ni malo ne iznenađuje da se to događa i u energetici. Uostalom plinari su to već prošli pa je bilo za očekivati da se to dogodi i s električnom energijom. Strani opskrbljivači već su ranije najavljivali povlačenje s hrvatskog tržišta koje im nije dovoljno lukrativno, a općenito, konkurencija nam nije nam donijela ništa posebno dobroga. Prema podacima EU, kućanstva u samo šest država plaćaju manje od Hrvatske. No, u industriji je Hrvatska u ‘zlatnoj sredini’ – poduzetnici u čak 15 država plaćaju jeftiniju struju. Naravno, ovo poskupljenje našu će industriju učiniti još manje konkurentnom jer je i ovaj puta pobijedio socijalni pristup. Kakvi smo, nije ni moglo drugačije.

Paradoksalna situacija može se ilustrirati s klima uređajima na dvije susjedne zgrade, koji proizvode različite troškove. Od 1. travnja ta razlika bit će još dramatičnija. ‘Kućanstvo’ koje ima ‘zimmer frei’ imat će znatno jeftiniju struju od susjednog hotela, pa se mogu očekivati reakcije i od hotelijera.

A što je s argumentiranjem poskupljenja kretanjima na budimpeštanskoj energetskoj burzi?

– To bi i u principu bilo u redu. Ali, bilo bi u redu da su cijene padale u Hrvatskoj kada su bile niske na burzi, pa bi sada i slika bila nešto drugačija. Ali mi burze ne upotrebljavamo uvijek. Već samo kada nam odgovaraju – zaključuje Pejnović.

