Splitske luke ovoga će vikenda ispratiti ‘magičnih’ 110 tisuća putnika

Više od 200 zrakoplova ovoga će vikenda u splitsku zračnu luku dovesti čak 53.700 putnika, a morskim putem će u taj grad doći 55 tisuća ljudi, doznaje Hina u zračnoj i trajektnoj luci.

Samo tijekom subote u splitsku je zračnu luku sletjelo 107 zrakoplova i 29.700 putnika, a danas će 94 zrakoplova dovesti 24 tisuće putnika.

“Jedan od dva sljedeća vikenda će biti najjači u ovoj godini s najvećim brojem putnika, pa očekujemo da bi mogli dosegnuti brojku od 30 tisuća putnika u jednom danu. Vrlo smo blizu toj brojci. Lani smo u ovo vrijeme imali nešto više od 28 tisuća putnika, dok smo ove godine već prešli 29 tisuća i približavamo se magičnoj brojci od 30 tisuća putnika”, kazao je za Hinu Mate Melvan iz splitske zračne luke.

Dalje je rekao da ih do 15. kolovoza očekuju dani u kojima će kroz njihovu luku prolaziti od 18 do 30 tisuća putnika i u dolasku i polasku 70 do 100 zrakoplova. Naglasio je da im je booking dobar, te da je sezona odlična baš kao i predsezona.

Kroz splitsku trajektnu luku prema otocima će u ova dva dana putovati oko 55 tisuća putnika i oko 8500 vozila na oko 34 trajektne i devet katamaranskih linija. Pojačan je promet na svim linijama posebno prema otocima Brač i Hvar.

“Pojačan je promet i na sjevernom Jadranu prema otocima Cres i Pag, na srednjem Jadranu prema Ugljanu, a na krajnjem jugu na liniji Ploče-Trpanj. Uz definirani red plovidbe na najfrekventnijim linijama tijekom cijelog dana uvode se dodatna putovanja”, za Hinu je rekla glasnogovornica Jadrolinije Marija Zaputović.

