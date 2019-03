Stanovi Jadran uredili devastirani kompleks i sad prodaju stanove za 6000 eura po kvadratu

Prodana je jedna od najskupljih nekretnina u Hrvatskoj, ako tu rečenicu temeljimo na cijeni po metru četvornome. Naime, tvrtka Stanovi Jadran potpisala je predugovor o kupoprodaji šibenske nekretnine od 76,1 kvadrata s pripadajućim vrtom i garažnim mjestom za pola milijuna eura!

Jednostavnom računicom dobije se iznos od oko 6.000 eura po metru četvornome (napominjemo kako u cijenu stana ulaze i garaža i vrt, pa su koeficijenti izračuna nešto drugačiji).

Inače, prema javno dostupnim podacima, definitivno najskuplje cijene po kvadratu drže stanovi na Stradunu u Dubrovniku (jako se rijetko prodaju, ali dosežu cijenu od 6000 do 10.000 eura po kvadratu), slijedi opatijska Ulica maršala Tita (od 4500 do 8000 eura), splitska Riva doseže cijene od 3000 do 6000 eura, a centar Zagreba drži cijenu između 3000 i 5000 eura. Stoga ovaj šibenski kvadrat skače na sam vrh spomenute ljestvice.

Kako su obavijestili Zagrebačku burzu, riječ je o stanu u sjevernoj zgradi takozvane stare Peškarije. Riječ je o projektu koji je preuzela splitska tvrtka Stanovi Jadran, a koji je godinama bio napušten i poprilično devastiran kompleks na samoj Rivi, tek stotinjak metara od katedrale svetog Jakova.

Projekt ima dvije zgrade s ukupno sedam stanova, od kojih su za sada prodana tri. Prvi je prodan krajem kolovoza prošle godine – stan od 97,7 metara četvornih s pripadajućim vanjskim prostorima za 560.800 eura (cca 5.700 eura po kvadratu), a drugi ukupne površine 139 metara četvornih prodan je u listopadu za 660.000 eura (cca 4700 eura po kvadratu).

Inače, prosječna cijena metra četvornog u Šibeniku iznosi oko 2100 eura.

Ukupan iznos za tri stana iznosi 1,72 milijuna eura. Spomenimo da u tome projektu postoji i penthaus koji se prema raspoloživim informacijama prodaje za oko 1,5 milijuna eura. Ukupna investicija u ovaj projekt viša je od tri milijuna eura, a cijeli projekt rađen je pod strogim nadzorom konzervatora te uz dozvolu UNESCO-a.

