Stojak proziva grad zbog smeća: Zagrepčani su taoci nesposobnosti gradske uprave i Holdinga

Gradski zastupnik i predsjednik zagrebačkog HNS-a Tomislav Stojak prozvao je u ponedjeljak gradsku upravu i Zagrebački holding zbog pretrpanih kontejnera sa smećem po gradu, istaknuvši da su Zagrepčani postali taoci njihove nesposobnosti te zahtijevajući od gradonačelnika i Holdinga da se “hitno trgnu i konačno prikupe smeće”.

“Problemi sa smećem u Zagrebu nisu od jučer, traju već godinama. Zagrepčani ne smiju biti taoci nesposobne gradske uprave i nesposobne uprave Zagrebačkog holdinga. Ako Holding, kao komunalno poduzeće Zagreba zadužen da ta komunalna usluga bude što kvalitetnija i da se redovno vrši, nije u stanju redovno prikupljati smeće koje danas i zadnjih mjeseci pada iz kontejnera van, što je on u stanju onda raditi?”, kazao je Stojak.

Na konferenciji za novinare ispred zagrebačke Skupštine upitao je zašto Zagrepčani plaćaju tako skupu, jednu od najskupljih komunalnih usluga u Europi po svim parametrima, ako nadležne službe nisu u stanju prikupiti otpad. “Ako to nisu u stanju, kako ćemo onda biti u stanju uopće pravo odvajati otpad, reciklirati ga i zbrinjavati. Ovo je već jako zabrinjavajuće”, ustvrdio je Stojak.

Osvrnuo se na medijske napise da Grad nije produžio ugovore za zbrinjavanje smeća, pogotovo plastike. “Da li to možda znači da postoje namjere da se stvari dovode u Zagrebu do apsurda, da je sve u zadnji tren i da se onda pokuša potražiti neka polovična, ishitrena rješenja koja možda čak i nisu kakva bi trebala biti? Ili je to pitanje veličanstvene nesposobnosti kako Uprave Holdinga, tako i gradske uprave?”, upitao je.

Naglasio je kako građani Zagreba ne smiju biti taoci ovakve politike. “To se u Zagrebu ne smije događati, jer mi tu uslugu plaćamo, i to veoma skupo”, poručio je Stojak.

Stoga od gradonačelnika i Holdinga traži da se “hitno trgnu i ovo smeće koje se preljeva po kontejnerima po čitavom gradu konačno prikupe”. “Ukoliko nemaju riješene ugovore s onima koji to rade, neka prikupljaju otpad odmah sada i neka ga skladište na mjestima koje posjeduje Holding. Zagrepčani ne zaslužuju ovakvo stanje kakvo je”, ustvrdio je.

