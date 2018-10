Tolušić: Petrokemija je strateška tvrtka, vjerujem u dovršenje dokapitalizacije

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić vjeruje da će se najnovijim Vladinim odlukama konačno dovršiti dokapitalizacija Petrokemije i pronalazak strateškog partnera.

S jučerašnjim Vladinim odlukama, očekujem da se konačno završi proces dokapitalizacije Petrokemije, kazao je Tolušić u izjavi novinarima pred Banskim dvorima.

“Petrokemija je strateška tvrtka za Vladu, bitna je i za resor poljoprivrede kada se govori o proizvodnji umjetnog gnojiva i svega ostaloga što Petrokemija radi. Siguran sam da ćemo s ovim procesom konačno završiti priču dokapitalizacije, pronalaska novih vlasnika koji će, nadam se, tvrtku voditi u pozitivnom i pravom smjeru i da ćemo taj, uvjetno rečeno teret, skinuti s države”, istaknuo je Tolušić.

Država će, kako je kazao, svoja dugovanja pretvoriti u temeljni kapital, ali većinu temeljnog kapitala će uložiti privatni investitor. Hoće li će to biti Ina, Prvo plinarsko društvo (PPD) ili netko drugi to je još pitanje, rekao je.

Vlada je naime u ponedjeljak donijela odluke koje omogućuju završetak dokapitalizacije Petrokemije. Dala je suglasnosti za pretvaranje potraživanja države u temeljni kapital Petrokemije, zatim za stjecanje udjela u ime države u trgovačkom društvu Petrokemija Agro Trade te suglasnost i ovlaštenje za sklapanje ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije, a donijela je i odluku kojim se ovlašćuje Skupština HEP-a za reprogram duga Petrokemije s osnove isporuke plina.

Petrokemija je u ponedjeljak je objavila javni poziv na upis najmanje 40 do najviše 45 milijuna novih dionica, kojima planira prikupiti najmanje 400 do najviše 450 milijuna kuna novog kapitala, a upis dionica trajat će od 29. listopada u 8,30 sati do 31. listopada do 16,30 sati.

Na novinarski upit da prokomentira izjavu ministra financija Zdravka Marića da bi Uljanik i Petrokemija mogli biti udar na proračun, Tolušić je kazao kako je “Uljanik sigurno udar na proračun”.

“To nije sporno. Izdalo se puno jamstava, pogotovo u 2015. godini što je zapravo fascinantno – zadnjih dana tadašnje Vlade izdan je ogroman broj jamstava”, kazao je Tolušić napominjući kako je to nešto što je sada došlo na naplatu.

No neovisno o tome, kako je rekao, još uvijek postoji mogućnost da završimo u suficitu jer je Vlada dobro planirala proračunske rashode i prihode.

“Ali, grijeh iz prošlosti na žalost moramo platiti”, kazao je.

