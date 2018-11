U javnoj raspravi trošarine na cigarete i porez na vozila

Ministarstvo financije u petak je stavilo u javnu raspravu prijedlog uredbe kojom bi se povećale trošarine na cigarete, kao i uredbu o posebnom porezu na motorna vozila kojom Vlada želi amortizirati mogući udar na cijene automobila zbog novoga mjerenja ispušnih plinova u EU.

Prema prijedlogu Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, predviđaju se više trošarine na duhanske proizvode od važećih, temeljem kojih, kako je ranije kazao ministar financija Zdravko Marić, maloprodajna cijena cigareta ne bi smjela poskupiti za više od dvije kune po kutiji.

Tim prijedlogom mijenjaju se visine trošarina na cigarete i iznos minimalne trošarine na cigarete, sukladno EU direktivi iz 2011. godine o strukturi i stopama trošarina koje se primjenjuju na prerađeni duhan.

Ovom se uredbom utvrđuje da će specifična trošarina s trenutnih 310 porasti na 335 kuna za tisuću komada cigareta, a proporcionalna trošarina ostaje ista, na 34 posto od maloprodajne cijene cigareta.

Minimalna trošarina na cigarete povećava se za 59 kuna, sa sadašnjih 696 kuna na 755 kuna za 1000 komada cigareta.

Također, uredbom se propisuje da trošarina na sitno rezani duhan za savijanje cigareta iznosi 600 kuna za jedan kilogram, kao i na ostali duhan za pušenje.

Uredba će se objaviti u Narodnim novinama, a stupa na snagu 3. prosinca ove godine.

Ministar financija Zdravko Marić još u listopadu najavio je da će Ministarstvo do kraja godine Vladi predložiti izmjene trošarina na cigarete kojim bi prosječna cijena kutije cigareta od početka iduće godine porasla do dvije kune.

“Morat će doći do određene korekcije, ali ona koju ćemo predložiti je značajno manja od one koju smo čuli od drugih resora. Na, recimo, prosječnu cijenu kutije cigareta to bi bilo do dvije kune”, rekao je Marić.

Predloženo dodatno smanjivanje vrijednosne komponente poreza na vozila

Ministar financija početkom listopada najavio je i da će Vlada nastojati amortizirati mogući udar na cijene automobila zbog novoga načina mjerenja ispušnih plinova u EU.

Naime, Udruženja trgovine motornim vozilima i dijelovima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) upozorilo je nedavno da bi automobili iduće godine mogli osjetno poskupjeti zbog novih, strožih europskih standarda mjerenja emisije ugljičnog dioksida (CO2).

Početkom iduće godine u EU-u na snagu stupaju stroži standardi mjerenja emisija CO2, poznati kao WLTP protokol, koji bi nakon 20 godina trebao zamijeniti NEDC (novi europski ciklus vožnje).

Novi WLTP protokol, u mjerenju potrošnje realniji je i mnogo bliži stvarnosti nego što je NEDC. Rezultat je bio da su vozila trošila dosta više nego što je to bilo navedeno u deklaracijama.

Novi protokol naložila je Europska komisija, a inicijator je Odbor za okoliš.

Iz HGK upozoravaju da je upravo emisija CO2 jedna od osnova za izračun oporezivanja vozila te da stoga i u Hrvatskoj prijeti osjetno povećanje cijena vozila.

Marić je u listopadu rekao da je Vlada već početkom ove godine, kad je već smanjila posebni porez na automobile, na neki način anticipirala sadašnju situaciju, želeći nove automobile učiniti dostupnijima, kako bi se obnovio vozni park, uz povoljne okolišne i sigurnosne učinke.

„Vlada će učiniti sve te izraditi rješenje kako novi automobili od početka 2019. godine ne bi poskupjeli zbog novih, strožih standarda mjerenja emisije ugljičnog dioksida (CO2), najavio je tada Marić.

Ministarstvo financija sada predlaže izmjenu Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motornih vozila.

Njima se vrijednosna naknada u sklopu posebnog poreza prilikom kupnje vozila smanjuje s trenutno važećih. Za četvrtu skupinu vozila, čija se cijena kreće između 200.000 i 250.000 kuna vrijednosna naknada bi se smanjila s trenutno važećih 4.500 na 3.500 kuna.

I za sve ostale skupine vozila – od 5. do 12. – ta bi se vrijednosna naknada smanjila. Sada se kreće u rasponu od 8.000 do 60.000 kuna, dok bi se ubuduće kretala u raspon od 6.000 do 48.500 kuna.

Za prvu i drugu skupinu vozila, čija je vrijednost do 150.000 kuna, i dalje se neće plaćati vrijednosna naknada, dok bi za treću skupinu, vozila u vrijednosti od 150.000 do 200.000 kuna, ta naknada iznosila kao i do sada 2.000 kuna.

Izmijenjena uredba stupila bi na snagu od 1. siječnja 2019.

