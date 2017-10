U Motovunu započela izgradnja Roxanich Heritage Wine Hotela i vinskog podruma

Započeli su radovi na izgradnji Roxanich Heritage Wine Hotela i vinskog podruma smještenog u središtu starog istarskog grada Motovuna, na mjestu starog motovunskog zadružnog podruma.

Investitor izgradnje objedinjene pod imenom Roxanich Motovun Projekt je tvrtka Roxanich, a Hotel Roxanich Motovun i Ulaganje u podrum Roxanich Motovun sufinancirani su od Europske unije iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 i sredstvima EU temeljem nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014-2018.

Ukupna je vrijednost cjelokupnog projekta 79.327.696,33 kuna. Od toga, vrijednost projekta hotela iznosi 48.030.633,11 kuna, aEU sufinanciranje iz strukturnih i investicijskih fondova je 9.644.124,59 kuna. Ukupna vrijednost Ulaganja u podrum Roxanich – Motovun je 31.297.063,22 kuna, a EU sufinanciranje temeljem nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014-2018 iznosi 9.962.931,83 kuna.

Povodom početka izgradnje, u četvrtak je u Motovunu održano predstavljanje projekta na kojem su uz Mladena Rožanića govorili župan Istarske županije Valter Flego, načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, te Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istarske županije, kao i Idis Turato, nagrađivani arhitekt čiji je Arhitektonski biro Turato projektirao hotel i vinski podrum.

Gospodin Mladen Rožanić naglasio je kako je riječ o ulaganju koje će dodatno osnažiti ponudu Istre.

– Odabir starog motovunskog podruma kao mjesta za izgradnju novog vinskog centra ima za cilj širenje djelatnosti na turizam, kulturu i organizaciju raznih tematskih događanja vezanih uz filozofiju vina. Roxanich Heritage Wine Hotel svojim će radom, vinskom i gastronomskom ponudom biti gotovo intimno povezan s Motovunom i Istrom, a suradnjom s domaćim proizvođačima hrane potrudit ćemo se dodatno afirmirati autentični doživljaj Istre. Tome će pomoći i naši budući zaposlenici, kojih očekujemo da ćemo zaposliti između 25 i 30. Izgradnja hotela za nas je svojevrsni povratak u Motovun, mjesto od kuda je prije desetak godina naša vinska poslovna avantura i krenula, naglasio je Rožanić prisjećajući se i početaka Vinarije Roxanich.

Hotel će se, po dovršetku izgradnje koja se očekuje do sljedećeg ljeta, prostirati na površini od gotovo 3000 kvadratnih metra, koja uključuju 28 hotelskih soba i četiri apartmana, restorana, lobbyja, bara, trgovine, konferencijske dvorane, kuhinje, saune, servisnih prostorija i garaže.

Vinski će pak podrum na površini od 3136,6 kvadratnih metara obuhvaćati prostor za proizvodnju, vrenje, odležavanje vina, preko prostora skladišta i arhive vina, sve do prostora za degustaciju i izložbenog prostora.

Prema riječima Rožanića, njihova filozofija vinarenja ostaje ista – iskrena i prirodna vina po kojima je Roxanich brand postao prepoznatljiv u vinskom svijetu. Obzirom da će podrum biti veći od dosadašnjega, bit će i više prostora za razvoj novih ideja, kojima žele dodatno učvrstiti svoju poziciju među poznavateljima i ljubiteljima dobrih vina.

Idis Turato, autor arhitektonskog rješenja, ovako je objasnio svoju viziju:

– Roxanich Motovun Projekt nije samo gospodarska građevina, to nije isključivo proizvodni pogon, nije samo skladište, iako sve od ovih programa izravno sadrži. Roxanich Projekt nije klasična ugostiteljska, agro-turistička ponuda, nije tematski hotel, predvidivi kulturno povijesni ambijent već specifičan prostorno-programski konstrukt. Od poljoprivredne površine i vinograda preko prostora za proizvodnju, vrenje, odlažavanje vina, preko prostora skladišta i arhive vina, prostora za degustaciju, izložbenog prostora, malog muzeja, preko prostora za dokolicu, bazena i wellnessa, do restorana, caffe bara, trgovine, polivalentne dvorane, trga za okupljanja, sve do soba smještenih unutar korpusa stare zgrade podruma, svjedočimo gusto programiranom organizmu. Ova višeznačna i hibridna struktura s jedne strane stapa se s topografijom brežuljaka, gradi se kroz konstrukciju puta koji spaja različite programe, te izrasta u novu strukturu razlomljene geometrije udomljujući pritom nove sadržaje restorana i apartmana. Roxanich Motovun Projekt je specifična i autohtona “strada di vino”, put turističkih nomada, staza istraživača gastro i eno ponude. Programi i ponuda Roxanich projekta složeni su unutar tematskog puta, staze koji se u neprekinutoj petlji penje i spušta po obroncima motovinskog brežuljka. Put počinje u vinogradu, a završava na ulazu u hotel, na trasi stare ceste s benzinskom postajom koja spaja Motovun i Poreč.

– Projekt obitelji Rožanić u Motovunu ima jednu svjetsku kvalitetu te će upravo svojim sadržajima turistima ponuditi ono najbolje što Istra ima – vrhunsku enogastronomiju, predivnu prirodu i bogatu kulturnu baštinu. Ključna riječ ovog projekta, kao i politike koju vodimo u Istarskoj županiji, je spajanje unutrašnjosti, turizma, poljoprivrede, kulture i novih sadržaja. Time omogućujemo jači ruralni razvoj te nove motive dolaska i vraćanja u Istru.Premali smo da bi konkurirali kvantitetom i zato ćemo se nastaviti opredjeljivati za kvalitetu i izvrsnost, izjavio je župan Istarske županije Valter Flego.

Tomislav Pahović, načelnik Općine Motovun zaželio je puno sreće timu Roxanich u novom projektu.

– Općina Motovun kao najpoželjnija i najposjećenija destinacija središnje Istre koja svake godine bilježi sve veći rast kako u broju dolazaka, tako i u broju noćenja gostiju, s velikim je veseljem dočekala vijest kako gospodin Rožanić sa svojim timom kreće u realizaciju vrlo zahtjevnog projekta izgradnje hotela i vinarije u podnožju Motovuna.Veseli nas činjenica da će na mjestu stare i oronule zgrade nekadašnjeg vinskog podruma biti uređen hotel visoke kategorije, te izgrađena moderna vinarija koja će gostima ponuditi najvišu razinu usluge. Uvjereni smo da ćemo biti dobri partneri, te da će upravo ovaj projekt osnažiti turistički profil Motovuna, istaknuo je Pahović.

Istra s nestrpljenjem očekuje otvaranje još jednog butik hotela, naglasio je direktor Turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.

– Očekujem da će Rožanić sljubljivanjem vinskog biznisa u kojem je etabliran i renomiran s hotelijerstvom požeti velik uspjeh. Tome pridonosi i unaprijed određeni tematski pristup hotelu, što je danas u svijetu važnije od broja zvjezdica. Motovunu danas nedostaje kvalitetan hotelski smještaj, a po svojem je značaju u unutrašnjosti Istre pandan onom što je Rovinj na obali. Podrška TZ Istre nije samo deklarativna, već vjerujemo da ćemo u hotel uspjeti dovesti svjetske opinion makere, utjecajne novinare i VIP osobe, kazao je Ivošević.

Projekt je podržao i Nikola Benvenuti, predsjednik udruge Vinistra, koji je naglasio važnost spajanja ugostiteljske i enološke ponude Istre kao jedinstvenog proizvoda.

Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum s radom bi trebali početi do početka ljetne turističke sezone sljedeće, 2018. godine.

