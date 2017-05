U Puli otvorena Kuća istarskog maslinovog ulja – prvi muzej maslinarstva u Hrvatskoj

Kuća istarskog maslinovog ulja-Museum olei Histriae otvorena je u utorak u središtu Pule, a kao prvi muzej maslinarstva u Hrvatskoj na 500 četvornih metara nudi pregled povijesti maslinarstva u Istri i drugdje u Hrvatskoj, degustacije i edukaciju.

Kroz spoj kulturološke, gastronomske i turističke priče, Kuća maslimovog ulja predstavlja i novi turistički proizvod Pule i cijele Istre. Smještena je u revitalizirani dio kompleksa bivše tvornice modne trikotaže Arena pa oživljava prostor industrijske arhitekture u pulskoj gradskoj jezgri.

Povijest i sadašnjost istarskoga maslinarstva

U sklopu Kuće posjetitelji mogu vidjeti povijest i sadašnjost istarskoga maslinarstva, od uzgoja i berbe do prerade maslina u ulje te njegove kvalitetne i zdravstvene prednosti i to od rimskog razdoblja, preko srednjeg vijeka do danas, kao i brojne sorte maslina koje se uzgajaju u Istri te njene ceste maslinovog ulja. Sam prostor podijeljen je na muzej s izloženim postavom ulja, prostor za degustaciju i edukacije te prodavaonicu.

Projekt je realiziran u suradnji s brojnim partnerima, uključujući Grad Pulu i njegovu Turističku zajednicu, a investicija je iznosila oko dva milijuna kuna, rekla je na otvorenju inicijatorica projekta, poduzetnica Lorena Boljunčić.

Glavni tajnik Ministarstva turizma Ivo Bašić otvaranje muzeja ocijenio je hrabrim pothvatom.

– Istra je turistički lider u Hrvatskoj, a ovaj muzej je još jedna potvrda specijalizacije i diverzifikacije turističke ponude koja stvara dodatne doživljaje za turiste i izvan glavne sezone, rekao je Bašić.

Napominjući da su na otvorenje došli novinari iz Italije i Slovenije, direktor istarske turističke zajednice Denis Ivošević kazao je da će se muzej i maslinarstvo Istre sve jače promovirati na stranim tržištima. Iznio je kako u Istri trenutno ima više od 1,5 milijuna stabala maslina te sedam cesta maslinovih ulja koje su, kao i 160 maslinara, uključeni u promociju ekstradjevičanskog maslinovog ulja za koje Istra dvije godine za redom dobija svjetska priznanja.

O priznanjima istarskom maslinarstvu govorio je i župan Istarski Valter Flego naglasivši da je Istra i ove godine proglašena prvom maslinarskom regijom u svijetu. Najvažnije je spojiti proizvodnju, trgovinu i turizam, rekao je on.

>>>Istarski ‘djevičanski’ maslinari u društvu 500 najboljih iz cijelog svijeta

– Ne želimo biti prosječni nego najbolji u svemu pa tako i maslinovom ulju, kazao je Flego najavljujući nove investicije u navodnjavanje u Istri te u zaštitu i brendiranje istarskih maslinovih ulja.

Muzej je otvorio gradonačelnik Pule Boris Miletić ističući da je grad ponosan što je dobio objekt koji će, kako vjeruje, ove godine privući u Pulu više turista nego lani i koja će ostvariti više od lanjskih 1,8 milijuna noćenja.

