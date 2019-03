Udruga Franak: HUB pokušava umanjiti broj budućih tužbi pa obmanjuje javnost

Presica Udruge Franak o odlukama Vrhovnog suda Rev-1172/18 i 2868/18, u vezi s konvertiranim CHF kreditom.• Vrhovni sud RH odlučio je o revizijama važnim za konvertirane kredite• Revizija 1172/18 ne rješava pitanje prava na obeštećenje nakon konverzije, dok revizija 2868/18 koja o tome odlučuje još nije objavljena, pa nemamo pravorijek• Zadovoljni smo činjenicom da je o konverzijama odlučeno te puni optimizma očekujemo objavu tijekom sljedećeg tjedna jer vjerujemo u pravo i pravduZagreb, 30. ožujka 2019. Udruga Franak na svojoj konferenciji za novinare održanoj preko puta Vrhovnoga suda RH, obavijestila je javnost o odlukama Vrhovnoga suda RH o dvjema revizijama na temelju kojih smo očekivali da se sazna odgovor na pitanje imaju li dužnici pravo na obeštećenje nakon konverzije CHF kredita. Radi se o revizijama Rev 1172/18, i Rev 2868/18.Prije konferencije za novinare objavljena je kompletna odluka po reviziji 1172/18, ali nije i po reviziji 2868/18. Na konferenciji su govorili Elvis Sudar, predsjednik Upravnog odbora Udruge Franak, Maja Gavran, aktivistica Udruge Franak iz Siska, i Goran Aleksić, zastupnik Snage i aktivist u Udruzi Franak. Elvis Sudar izrekao je zadovoljstvo činjenicom da je Vrhovni sud odlučio po revizijama iz oba nama bitnih predmeta, i ukazao na to kako Udruga Franak s velikim optimizmom očekuje objavu odluke koju još nismo saznali. Revizija 1172/18 nije odgovorila na naša otvorena pitanja o konvertiranim kreditima, ali će na to pitanje odgovoriti revizija 2868/18, pa stoga ne možemo još uvijek ništa konkretno reći o tome kako VSRH tretira dužnike iz konvertiranih kredita. Naglasio je kako je Udruga Franak zadnja dva-tri mjeseca javno i transparentno objašnjavala zašto konverzija nije donijela obeštećenje u skladu s pravom EU-a te je dobila potvrdu onoga što govori i u presudi Suda EU C-118/17.Maja Gavran rekla je kako proživljavamo višemjesečni triler, i da je ljudima jako teško izdržati to čekanje i pravnu nesigurnost u kojoj su se našli. Udruga Franak već je razmatrala i mogućnost prosvjeda te je započela i pripreme za prosvjed ukoliko se odluke ne donesu tijekom ožujka, kao što je obećano sa VSRH. No, VSRH ipak je ispunio svoju zadaću, i prije zastarnog roka za preplaćene kamate donio je potrebne odluke, a Udruga Franak vjeruje da je odluka pozitivna i utemeljena na pravu EU-a, koje je tako jasno kristalizirano kroz odluku Suda EU C-118/17.Goran Aleksić govorio je o pravnom aspektu donesenih odluka. Pa je tako ponovio kako je odluka 1172/18 izvrsna, jer je njome jasno dano do znanja bankama da njihove jednostrane odluke o maržama i parametrima, koje nisu ugovorili s dužnicima, nemaju vrijednost. Te marže se ne mogu primijeniti, i unatoč tome što su banke poslale tijekom 2013. obavijest o parametrima svim dužnicima iz postojećih kredita, i dalje se mogla primijeniti samo početna kamatna stopa ili kamatna stopa niža od početne, dok se povećanja na štetu dužnika potrošača ne prihvaćaju. HUB i dalje obmanjuje javnost kako je to pojedinačni slučaj, no presuda se odnosi baš na sve kredite, čak bez obzira na valutnu klauzulu, u kojima banke nisu ugovorile parametre za promjenu kamatne stope. Istaknuo je i to da čvrsto vjeruje kako je odluka po reviziji 2868/18 pozitivna, i da nije moguće da bi VSRH donio odluku suprotnu odluci Suda EU C-118/17 prema kojoj sud mora utvrditi je li zakonom vraćen preplaćeni novac, pa ako nije, taj novac onda mora biti vraćen sudski. Matematički je Udruga Franak dokazala da obeštećenje nije ostvareno. Odluka 2868/18, po predmetu koji vodi izvrsna odvjetnica Patricia Đurić, nakon pravomoćne presude u slučaju franak bit će nova povijesna odluka za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Očekujemo objavu odluke sljedeći tjedan, i to što je prije moguće. Sljedeći tjedan Udruga Franak pozorno će pratiti vijesti s Vrhovnoga suda RH, po objavi vrlo brzo će pripremiti potrebna objašnjenja za javnost te ih nakon toga i objaviti uobičajenim načinima, na facebook stranici i novom konferencijom za novinare.VJERUJEMO U PRAVO I PRAVDU!Udruga Franak

Objavljuje Udruga Franak u Subota, 30. ožujka 2019.