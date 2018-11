Umjesto da UNP iskoristimo za razvoj gospodarstva, ono odlazi u izvoz

Ukapljeni naftni plin jedno je od domaćih alternativnih goriva koje se u potpunosti proizvodi u Hrvatskoj, a jedno od kvalitetnijih UNP goriva proizvodi se u Rijeci i Ivanić-Gradu.

U Rijeci se od 28. do 30. studenoga održava LPG Summit, na kojem će glavna tema biti mogućnosti koje UNP pruža na putu prema niskougljičnome gospodarstvu.

Događanje će u tri dana trajanja okupiti više od 200 vrhunskih menadžera, stručnjaka i predstavnika tijela javne vlasti iz Hrvatske, susjednih zemalja i Europske unije, koji će analizirati trendove u energetici, ekologiji, prometu, ICT-u i povezanim industrijama.

Prema podacima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, potrošnja UNP-a u Hrvatskoj je u porastu, oko 3 posto kontinuirano od 2015. godine.

Sve više zemalja Europske unije i financijski potiče uporabu UNP-a, CNG-a i LNG-a ne bi li smanjili utjecaj štetnih emisija u okoliš, umanjili posljedice na zdravlje ljudi i maksimalno iskoristili dobrobiti u prometu, turizmu, građevinarstvu, poljoprivredi, industriji i drugim granama svojih gospodarstava.

– Iako potrošnja raste, to nije podatak koji nas može zadovoljiti. Hrvatska ukapljenoga naftnog plina, kao ekološki i ekonomski prihvatljivoga energenta, ima u suvišku. Umjesto da ga maksimalno iskoristimo za razvoj gospodarstva, ono odlazi u izvoz. Naime, u Hrvatskoj je uporaba alternativnih goriva (LNG, CNG i UNP) svedena ispod 3,5 posto. S tim postotkom smo na začelju EU-a. To se mora promijeniti i to mora prepoznati i nova Strategija energetskog razvoja Hrvatske koja je u izradi, rekla je direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Marija Šćulac Domac.

Kako bi se potaknula potrošnja prirodnoga plina u Hrvatskoj, neophodno je sagraditi odgovarajuću infrastrukturu, točnije mrežu punionica za CNG (SPP) i LNG (UPP), istaknuo je Josip Kelemen, predsjednik CNG, LNG i biometanske grupacije HGK.

– Svake godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz posebnu naknadu na motorna vozila ubire gotovo 200 milijuna kuna, od kojih se neznatan dio vraća u cestovni promet. Imamo i apsurdnu situaciju koja je u suprotnosti s Direktivom 94/14 EU, koja kaže da se jedno alternativno gorivo ne smije favorizirati na štetu drugoga. Naime, u Hrvatskoj se uredno favoriziraju električna motorna vozila na štetu svih drugih alternativnih goriva, rekao je Branimir Palunko, predsjednik Zajednice za UNP HGK.

Na summitu će riječi biti i o stlačenom prirodnom plinu (SPP, CNG), ukapljenom prirodnom plinu (UPP, LNG) te bioplinu kao sintetičkom plinu.

