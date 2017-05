UŽIVO: Presudna sjednica Sabora za budućnost Zdravka Marića, Bože Petrova, a možda i Vlade

Nakon jučerašnje rasprave koja je trajala do sitnih sati, na dnevnom redu sjednice Hrvatskog sabora danas će se naći glasanje o SDP-ovom prijedlogu izglasavanja nepovjerenja ministru financija Zdravku Mariću. SDP je pozvao sve članove stranke da obavezno dođu na posao kako ne bi propustili glasovanje. Skupi li oporba 77 ruku, bit će izglasan opoziv ministru Mariću. Mnoge oči uprte su u Tomislava Sauchu jer bi, prema nekima, upravo njegova ruka mogla presuditi. Naime, Saucha je potpisao opoziv, ali ga već danima nema u Saboru. Neizvjesno je hoće li se danas pojaviti tamo.

Sljedeća točka dnevnoga reda bit će opoziv predsjednika Mosta Bože Petrova s dužnosti predsjednika Sabora. HDZ je već navodno prikupio potreban broj potpisa za opoziv Petrova, čija je stranka nešto prije ponoći zatražila raspuštanje Sabora. U slučaju takvog scenarija, prijevremeni izbori mogli bi biti raspisani u isto vrijeme kada se održava drugi krug lokalnih izbora, 4. lipnja.

12:08 Marić ostaje ministar?



– Cijenjeni saborski zastupnici, za odluku o iskazivanju nepovjerenja ministru Mariću glasovalo je 150 zastupnika, 75 ih je bilo protiv, a 75 za. Suzdržanih nije bilo, zapravo, zastupnik Glasnović nije glasovao, kazao je Petrov i potom zatražio stanku od dva sata što je izazvalo komentare da je to protiv Poslovnika. Određena je stanka od sat vremena.



12:03 Završilo je izjašnjavanje zastupnika, čekaju se rezultati glasovanja.

12:02 Glasnović napustio sabornicu

– Nitko od njih nema pravo odlučivati o hrvatskoj javnosti. Ja nisam ničija budala, priča je gotova’, rekao je nezavisni zastupnik Željko Glasnović nakon što je napustio Sabornicu. Milorad Pupovac podržao je ministra Marića, Ivan Lovrinović bio je za opoziv.

11:58 Opačić prisutna, Saucha i Esih glasali protiv

I dalje traje izjašnjavanje zastupnika za i protiv. Potrebno je 76 ruku za izglasavanje nepovjerenja ministru Mariću. Pojedini zastupnici nisu se pojavili na glasovanju. Dodajmo i kako je Bruna Esih, glasovala protiv izglasavanja nepovjerenja Zdravku Mariću, kao i jutros jako spominjani Tomislav Saucha.



11:51 Petrov zamolio da se ne ometa red, zastupnici ustaju i glasuju za ili protiv.

11:50 Glasuje se o opozivu ministra Zdravka Marića. Petrov daje upute, jer se glasuje javno. – Dajem na glasovanje odluku o iskazivanju nepovjerenju ministru Zdravku Mariću, kazao je Petrov i zastupnici su se počeli izjašnjavati.

11:49 Smjenjeni ministri Mosta, Kovačić, Orepić i Dobrović podnijeli su pisane zahtjeve o ponovnom aktiviranju zastupničkih mandata. Donesena je odluka da se prihvati odluka MIP-a.

11:44 Mandatno-imunitetno povjerenstvo očituje se o nizu zahtjeva zastupnika, o mirovanju pojedinih zastupničkih mandata, zamjenicima zastupnika i slično.

11:40 Odbačene izmjene i dopune Zakona o HNB-u. Petrov zastupnicima poručio: – Čestitam!



11:37 Zakon o arhivskom gradivu i ahivima, prihvaćen većinom glasova. Nitko nije glasovao protiv.

11:36 Sabor glasovao o Zakonu o duhanskim proizvodima. U tijeku glasovanje o Zakonu o arhivima.

11:30 Najavljeno glasovanje

– Nastavljamo s glasovanjem. Prva točka izvješće o stanju prirode u RH 2008-2012, rekao je Petrov.

Rasprava se održava u otežanim uvjetima, Petrov učestalo smiruje zastupnike. Utvrđen je kvorum. Počelo je glasanje o drugim točkama i dalje se čeka glasanje o ministru Mariću.



11:27 O raspuštanju Sabora odlučivat će se eventualno nakon glasanja o budućnosti Zdravka Marića

Petrov na udaru kritika saborskih zastupnika, zbog manipulacija s dnevnim redom u Saboru. Petrov odbija uvrstiti prvu točku dnevnog reda, raspuštanje Sabora, već predlaže da se o tome raspravi tek kada se izglasa ima li ministar financija Marić povjerenje zastupnika.



-Koliko sam ja vas shvatio, vi odustajete od točke rednog reda “samoraspuštanje Sabora”. U tom smislu, točka nije uvrštena u dnevni red. Hoće li biti uvrštena, predlažem da pristupimo glasovanju prema postojećem dnevnom redu. Poslije ćemo se dogovoriti, kazao je Bačić na što je Petrov replicirao: – Hvala gospodine Bačić, što ste rekli ono što sam ja rekao na početku.



11:20 Prvo glasovanje o opozivu Zdravka Marića



Nakon poduže pauze nastavljen rad Sabora. – Uvrštavanje točke o raspuštanju Sabora nije nikakvo silovanje, već je to rezultat izjašnjavanja klubova. Nakon glasovanja o povjerenju ministru financija, Zdravku Mariću, prikupiti će se potpisi o raspuštanju Sabora, rekao je Petrov.

Riječ je potom zatražio Ivan Vrdoljak koji je svoju izjavu dobio pljesak. – Jel’ moguće da vi želite toliko sjediti na tom mjestu već toliko vremena? Vi imate već 79 potpisa da ne želimo da budete predsjednik Sabora. Maknite se s tog mjesta, 79 potpisa stoji u vašoj ladici da ne želimo da budete predsjednik Sabora. Zar vam toliko treba službeno vozilo da vas prebaci preko Neuma, pod rotirkama, kazao je Vrdoljak.



– Da je meni stalo do ovoga o čemu vi govorite, po Poslovniku ja bih mogao ovu točku uvrstiti sad u dnevni red. Nije mi stalo do onoga o čemu vi govorite, već do odgovornosti. Predsjednik Vlade već tjedan dana govori da ima neku parlamentarnu većinu. To je odgovornost koju će ponijeti na svojem obrozu. Prijedlog odluke o raspuštanju Sabora može doći naknadno, nakon što se vidi kakvo je glasovanje o povjerenju ministru financija, odgovorio je Petrov.



10:55 Most ne može držati državu taocem zbog svog nezadovoljstva

Sabor još nije nastavio sa zasjedanjem. Sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka o prijedogu raspuštanja Sabora još traje. U saborskim kuloarima priča se da je došlo do pat-pozicije jer ni SDP niti HDZ navodno nemaju potrebnih 76 ruku.

– Ne bih prihvatila raspuštanje Sabora prije glasanja o Zdravku Mariću i provjere većine za vladu. Most ne može držati državu taocem zbog svog nezadovoljstva. Plenković mora biti provjeren u Saboru. Ako Vlada nema većinu, on mora dati ostavku ili Sabor mora donijeti odluku o raspuštanju – kazala je Vesna Pusić.

10:40 Stanka zbog Mostovog prijedloga da se u dnevni red uvrsti prijedlog o raspuštanju Sabora još traje

10:15 Oporba je zlorabila državne institucije, rasprava u Saboru sramotna

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na trenutnu situaciju na redovitoj sjednici Vlade, u Banskim dvorima.

– Da je kojim slučajem u situaciji u kojoj se našao ministar Marić, našao ministar iz Mosta, branio bih ga na isti način. Vrlo skoro ćemo znati rezultat glasovanja o povjerenju ministru Mariću. Ono što sigurno znam, da su kolege iz HDZ-a, bez javnih prozivanja i dovođenja drugih zastupnika u sramotne situacije. Sramotna je bila i rasprava u Saboru, međutim hrvatska javnost to sve vidi. Od monstruoznih optužbi da ja osobno i ova Vlada imamo namjeru štiti kriminal neće proći. Ta vrsta zlonamjernosti neće proći! Iz jednog temeljno razloga, jer su te tvrdnje neistinite, kazao je premijer.

U svom je govoru naglasio kako je ova Vlada zašititila lančanu reakciju u hrvatskom gospodarstvu, uvela novu upravu, osigurala isplate zaposlenicima, dobavljačima, stekla novo povjerenje vjerovnika. Naveo je i da je oporba zlorabila državne institucije, dodajući kako je sve to učinjeno zbog nadolazećih izbora. U istom je tonu ustvrdio da je njegova Vlada uključiva, otvorena za dijalog, za razliku od ostalih kojima je agenda rušilačka, a trenutnu političku situaciju nazvao je ‘velikom predstavom razotkrivanja’.

Redovna sjednica Vlade nastavila se izlaganjem ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića o Nacrtu prijedloga zakona o morskom ribarstvu, Nacrtu konačnog prijedloga zakona (EU), o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu te Nacrtu konačnog prijedloga zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja.



10 Započeo sastanak svih klubova stranaka

9:45 HNS prvo želi odlučivati o Mariću i Petrovu

– Prvo se treba glasati o ministru Mariću, a tada o Boži Petrovu. Plenković treba pokazati većinu, ona neće biti sa nama, mi smo to već potvrdili. Ako HDZ ne može pokazati većinu, naravno da ćemo nažalost morati ići u raspuštanje Sabora, izjavio je predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak te ponovio kako će njegova stranka glasati za razrješenje ministra Marića i predsjednika Hrvatskog sabora Bože Petrova, te protiv postavljanja novog predsjednika Sabora.

Vrdoljak je kazao da mu je mučano ovo što se događa jer ‘hrvatski građani nisu zaslužili zagađenje političkog prostora’. – Izgubili smo i ono malo digniteta. Ovaj drugi raspad koalicije HDZ-a i Mosta nije se trebao dogoditi, smatra čelnik HNS-a kojem nije nerealno da se raspišu novi izbori koji bi, prema njegovu mišljenju, trebali ići što prije, ‘da mučni period što prije završi’. Istaknuo je i kako ima važnih stvari u gospodarstvu koje treba što prije rješavati.Odbacio je mogućnost da HNS prihvati da se na dnevnom redu prije odlučivanju o opozivu nađe raspušanje Sabora jer to je trošak od barem 300 milijuna kuna za građane, a to nije pristojno.

9:35 Predložena nova točka dnevnog reda: Odluka o raspuštanju Sabora



Božo Petrov započeo je sjednicu Sabora riječima kako je lijepo vidjeti zastupnike u tolikom broju te kako je cijela Hrvatska ponosna. Predložio je uvrštenje nove točke u dnevni red – odluku o raspuštanju Hrvatskog sabora. Klubovi stranaka su zatražile stanku od pola sata kako bi razmotrile taj prijedlog što je Petrov odobrio.

9:25 Situacija će se raspetljati raspuštanjem Sabora

U kratkom razgovoru s novinarima Ivan Pernar je prije ulaska u sabornicu izjavio da zna kako će glasati Tomislav Saucha, no ne smije to otkriti.

– Saucha je iskren čovjek, sjeo sam s njim i rekao mi kako e glasati, no zamolio me da ne govorim tu informaciju. Pod velikim je pritiskom i izvana i iznutra, rekao je Pernar te kazao kako nijedna strana trenutno nema većinu i da će se situacija raspetljati tek kad se SDP i HDZ dogovore oko raspuštanja Sabora.

9:15 Tomislav Saucha pojavio se u Saboru, nejasno je kako će se izjasniti u ključnom trenutku

