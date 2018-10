Vidović ‘usrećio’ podstanare: Deset tisuća građana plaćat će 120 posto veće najamnine

Učinke Zakona o najmu stanova kritizirao je u ponedjeljak u Saboru SDP-ov Franko Vidović koji je upozorio kako se za 10 tisuća hrvatskih građana najamnine povećavaju do 120 posto, pitajući se kako će oni to platiti.

“Radi se o 10 tisuća hrvatskih građana, 2500 obitelji, ljudi koji su dobrim dijelom u starijim godinama, većinom umirovljenika i po izračunima im se od 1.rujna ove godine stanarina uvećava za 20-ak posto, a nakon toga za 120 posto “, kazao je Vidović upitavši odakle da oni izvuku novac i plate 4 ili 5 tisuća kuna za stanarine.

“Država je problem koji je sama uzrokovala prebacila na leđa građana”, ustvrdio je Vidović i pozvao vladajuće da promisle o situaciji koju su uzrokovali.

Dodao je kako zakonom nije riješen ni ključni problem podstanara u Hrvatskoj, a to je tko plaća pričuvu. “‘To nije riješio, ali riješio je to da umirovljenike izbacujemo na ulicu”, rekao je Vidović.

>>> Sabor izmijenio Zakon o najmu stanova

Milorad Pupovac (SDSS) i Ivan Vilibor Sinčić osvrnuli su se tijekom slobodnog iznošenja stajališta na nekontroliranu sječu šuma.

“U toku je raširena i nesankcionirana pljačka šuma'”, upozorio je Pupovac dodavši kako se u Hrvatskoj ilegalno posiječe godišnje oko 300 tisuća kubika trupaca. Ustvrdio je da nikoga za to nije briga jer mnogi misle da su to srpske šume, odnosno da se te šume nalaze na području sa srpskim stanovništvom. “To nisu srpske šume, to su naše šume” , naglasio je.

“Pustoše se Medvednica, Banovina , Gorski kotar, Žumberak”, rekao je Sinčić dodavši kako takav kaos dovodi u pitanje održivost hrvatskih šuma.

Tijekom slobodnog iznošenja stajališta Marko Sladoljev iz Mosta upozorio je na komunalne probleme u zagrebačkom naselju Brestje Sesvete odnosno dugotrajne radove na vodovodnim, plinskim i kanalizacijskim instalacijama zbog kojih stanovnici “žive u prašini”.

Mladen Madjer (HSS) založio se za što skoriju izgradnju dvotračne brze ceste od Križevaca do Koprivnice, dok je Anka Mrak Taritaš (GLAS) upozorila na nerazvrstavanje otpada u većini hrvatskih općina i gradova zbog čega Hrvatskoj prijeti plaćanje penala.

