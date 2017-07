Vlada i premijer podržavaju Krstičevićev rad i ne prihvaćaju ostavku

Više ministara u Vladi izrazilo je u četvrtak podršku ministru obrane Damiru Krstičeviću nakon njegove izjave da podnosi ostvaku, ističući njegove kvalitete kao vojnika i ministra, te poručilo kako bi voljeli da ostane u Vladi.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je da neizmjerno cijeni sve što je Krstičević učinio u Domovinskom ratu, ali jednako tako i kao potpredsjednik Vlade i ministar obrane.

>>>Krstičević podnio neopozivu ostavku

-Napravio je iznimno velik iskorak upravo u strateškom pristupu, osmišljavanju i prijedlogu nove strategije koncepta Domovinske sigurnosti, rekao je Medved. Cijenim svaku njegovu odluku koju donese, istaknuo je upitan što ako Krstičević ostane pri svojoj odluci.

-Mi smo prijatelji, kolege, generali i naglašavam da sve ono što Krstičević radi u okviru Ministarstva obrane ima iznimno veliko značenje i da je napravio veliki iskorak u ustrojstvu i nizu aktivnosti vezano za modernizaciju oružanih snaga, dodao je.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar u prolazu je novinarima samo dobacio da je Krstičević još uvijek ministar obrane i potpredsjednik Vlade.

>>>VIDEO: Plenković odbio ‘neopozivu ostavku’ Krstičevića

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izrazila je uvjerenje da će premijer i predsjednica riješiti pitanje Krstičevića, a nije odgovorila kako gleda na kritike koje je uputila predsjednica Republike.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić misli da će Krstičević ostati u Vladi, a na pitanje što kaže na kritike predsjednice rekla je da svatko ima pravo i obvezu gledati situaciju u državi na svoj način. “Demokratsko smo društvo, valjda je to dozvoljeno”, kazala je.

Ministar uprave Lovro Kuščević rekao je kako ne može komentirati osobnu odluku Krstičevića, no kako god završilo neće promijeniti mišljenje o njemu kao čovjeku i heroju Domovinskog rata.

Upitan zbog čega Krstičević inzistira na ostavci iako je dobio potporu cijele Vlade, a i predsjednica Republike je ublažila prvotnu izjavu, dok je njegov posebni savjetnik general Ante Gotovina rekao je da ima još puno toga dati u Vladi, Kuščević je kazao da se nije uspio čuti s Krstičevićem, iako ga je pokušao kontaktirati mobitelom.

>>>Krstičević: Ja sam ministar obrane dok me Hrvatski sabor ne razriješi

-Zaista ne mogu ulaziti u njegove razloge, razgovarat ću s njime i meni osobno bilo bi žao da ode iz Vlade, jer može puno pridonijeti, no to sasvim sigurno neće promijeniti moje mišljenje o njemu kao dobrom čovjeku i heroju, rekao je.

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je kako bi volio da Krstičević ostane u Vladi, gdje sjede jedan pokraj drugoga. Upitan misli li da će se Krstičević predomisliti, Marić je odgovorio: “Vidjet ćemo, ne bih ništa prejudicirao, znam da nije jednostavna ni situacija ni odluka, dobio je puno podrške kolega iz sustava i izvan njega, tako da ću mu i ja ovim putem također dati podršku”.

Premijer Andrej Plenković ponovno je u četvrtak na sjednici Vlade odbio ostavku ministra obrane Damira Krstičevića i, uz zahvalu svim angažiranima u gašenju, rekao je kako je, s obzirom na veličinu požara, sve prošlo bolje od očekivanog jer nisu stradali ljudi ni strateški objekti, te ocijenio kako se otvorilo pitanje kvalitetnije koordinacije svih institucija.

-Možemo konstatirati da je došlo do kvalitetne suradnje županijskih i lokalnih vlasti i angažmana Vlade, rekao je Plenković te, uz zahvalu svim nadležnim službama, istaknuo angažman potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Krstičević nije bio na sjednici

Plenković je ponovio da odbija ostavku Krstičevića, koji nije nazočio sjednici već ga je zamijenio državni tajnik Tomislav Ivić.

-Ova situacija je, kad gledamo globalno, prošla bolje nego što se moglo i zamisliti s obzirom na to da nije došlo do ljudskih žrtava niti izgaranja strateških objekata, rekao je premijer te naglasio da će se iz proračuna, s obzirom na to da je proglašene elementarna nepogoda, nakon utvrđivanja svih podataka nadoknaditi šteta.

>>>Plenković: Vlada će pomoći saniranju štete od požara; Cappelli: Nema opasnosti za turiste

S obzirom na to da je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno tri puta više požara nego u cijeloj prošloj godini, otvara se pitanje kvalitetnije i učinkovitije koordinacije svih nadležnih institucija u zaštiti od požar.

-I od svih institucija tražit ćemo veći i dodatni angažman, rekao je Plenković dodavši kako očekuje da će današnja sjednica pridonijeti rješavanju svih pitanja koja se vežu uz požare, kako bi se ubuduće ljetne mjesece dočekalo na što spremniji način.

Božinović: Uzrok požara je otvoreni plamen ili žar

Potom je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović iznio brojke vezane uz angažman svih nadležnih službi u gašenju i naveo da je centar požara lociran u mjestu Tugare uz lokalnu cestu Tugare-Sitno Donje.

Temeljem provedene istrage može se isključiti mogućnost nastanka požara uslijed kvara na dalekovodima, ustvrdio je Božinović rekavši da je uzrok “otvoreni plamen ili žar”. “Slijedi kriminalističko istraživanje kako bi se otkrio eventualni počinitelj, odnosno prvi uzrok požara”, rekao je.

>>>HGK: Požari neće utjecati na turističku sezonu, najveći problem nekonkurentnost

Čelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić također je zahvalio svim angažiranima na požarištima i najavio da će završno izvješće uslijediti u listopadu nakon prikupljanja svih relevantnih podataka i analize.

Na nekoliko sastanaka, kojima je nazočio u Splitu, bilo “glava još malo vrućih”. “Morate shvatiti da u takvim situacijama ljudi često ljudski reagiraju. Ali, imat ćemo priliku nakon završetka protupožarne sezone na okruglom stolu u listopadu analizirati svaki od slučajeva, a poseban fokus stavit će se na preventivu, te se prema Vladi uputiti prijedlog budućeg strateškog razvoja sustava civilne zaštite”, rekao je Lozančić.

Lozančić: Nismo dobro informirali državni vrh

Jedna od naučenih lekcija, kaže Lozančić, bila je komunikacija s medijima i “prema vertikali”. “Nama na dušu ide komunikacija prema vertikali, prema predsjednici Republike i predsjedniku Vlade. Mislim da nismo napravili baš najbolju zadaću što se tiče informiranja vrha države o tome što se zbiva i što je bilo”, rekao je.

Medijima je sugerirao da izbjegnu tezu da je sustav zakazao ili da je sve bilo super. “Istina je uvijek negdje u sredini, a bliže smo uspješnoj nego neuspješnoj priči”, ocijenio je. Spasili smo živote, nema ozbiljnih posljedica, tisuće kuća je spašeno, spriječena je velika tragedija s obzirom na situaciju na terenu koja se mijenjala iz sata u sat, rekao je Lozančić.

Uslijedilo je izvješće svih ministara o tome što je poduzimano u pogledu situacije i angažmana ljudi iz resora kojima su nadležni, a premijer je zaključio kako je u požaru koji je bio vrlo velik, 14 kilometara dug i četiri kilometra dubok, uz vrlo neugodne vremenske uvjete, pokazana velika solidarnost.

Plenković: Zlonamjerne interpretacije medija

-Jedna od naučenih lekcija je da sigurno treba biti bolje međusobno informiranje. S tim se mogu u potpunosti suglasiti. A evo, i ono što je možda u medijskom brzom svijetu važno, svojevrsno krizno komuniciranje, jer vidim da nas dio javnosti i medija lovi za svaku riječ, pa onda iz konteksta krivo i zlonamjerno interpretira. Što mislim da jest možda nečije pravo, ali je zlonamjerno u ovakvim okolnostima, pogotovo kada se Vlada maksimalno angažirala, kao i sve službe i jedinice lokalne i regionalne samouprave, poručio je Plenković.

Izrazio je žaljenje što je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović dala izjavu koja se odnosila na dinamiku angažiranja postrojbi Oružanih snaga, a koja je, kako je rekao, očito pogodila Krstičevića.

-U svakom slučaju, ostajem čvrsto pri stavu da odbijam njegovu ponuđenu ostavku koja je bila više plasirana kroz medije nego što je bila podnijeta bilo kakvom formalnom procedurom, rekao je Plenković.

Komentari