Pad Algoritma: Upozoravali smo mjesecima, ovo će možda osjetiti već iduća generacija

Neven Antičević, vlasnik Algoritma MK, u petak je održao konferenciju za novinare kako bi razjasnio situaciju nastalu nakon puštanja zadužnice zbog koje je uslijedilo zatvaranje knjižara tog lanca.

– Firma koja nije iz branše je pustila zadužnicu na iznos koji nije bio trenutno rješiv. Ta je odmah pokrenulo reakciju nakladnika koji su tražili da se njihove knjige povuku iz prodaje, što se ne može napraviti dok knjižara radi, ukratko je objasnio situaciju.

Kazao je da su u knjižarama u tijeku inventure, a za to vrijeme traju pregovori s nakladnicima. Zajednički dogovor je pričekati do ponedjeljka ako inventure do tada budu gotove.

Po pitanju što dalje kazao je da postoje dva scenarija, prvi je da se zadužnice povuku te da se nastavi dalje normalno s radom za što, kako kaže, šanse nisu velike. Drugi je pokušaj da se pronađe netko tko bi preuzeo knjižare i zaposlenike, te nastavio s poslovanjem, ipak dok traju pregovori teško je reći kakav će biti krajnji rezultat, na naglašava da interes postoji.

– Upozoravali smo na ovaj slučaj sve nadležne mjesecima. Jasno smo im rekli da je ovo moguć scenarij. Posljedice toga smo isto vrlo jasno istaknuli svim nadležnim organima i rekli smo im točno što će se dogoditi, naglasio je Antičević. U jedno je siguran, a to je da će se dio knjižara morati zatvoriti kako bi ove koje će ostati mogle nastaviti s radom.

Probleme su uvidjeli kada je 2016. godina završila s otprilike 1100 novih naslova u Hrvatskoj, dok je prije pet godina njihov broj iznosio 4 tisuće, što je nedovoljan broj da se stvori količina novca potrebna za nastale troškove, a najamnine su postale prevelik uteg zbog pada prometa.

Za nakladnike kaže da su svi bili korektni i puni razumijevanja, te iako su ih mogli sve manje i manje plaćati, nakladnici su ih kreditirali kako bi sustav opstao, no bili su svjesni da taj model nije dugoročno održiv.

– U malo boljim uvjetima mogli bi se održati. Trebalo nam je samo par godina dobrog uzleta i stvar bi se stabilizirala, nije nemoguće. Imali smo miks asortimana koji je ekonomski održiv, ali za tu održivost potrebno je malo bogatije stanovništvo, nego što je u Hrvatskoj u ovom trenutku, dodao je.

Program poticanja čitanja došao je prekasno

Demantirao je medijske natpise da je Algoritam pogodovao sam sebi objašnjenjem kako je knjižarski dio firme nakladnicima dužan otprilike 10 milijuna kuna, a isti iznos je dužan svojoj matičnoj kući.

Program poticanja čitanja, kojeg je predstavilo ministarstvo kulture pozdravlja, no smatra da je donesen 20 godina prekasno.

– To će imati efekte, možda, na iduću generaciju. Mjere koje su trebale biti poduzete da se održi ovaj kulturni sektor nisu bile poduzete, izostao je poticaj. Nama ne trebaju državni poticaji ni novac poreznih obveznika već društvo koje čita.

