Wiener osiguranje više od pola profita osigurava na tržištu Srednje i istočne Europe

Zahvaljujući dobrim rezultatima u 2018. godini Wiener osiguranje VIG pozicioniralo se na 4. mjesto vodećih društava na hrvatskom tržištu osiguranja po premijskom prihodu, što je značajno pridonijelo rastu cijelog tržišta, rečeno je na brifingu ovog osiguranja.

Na kraju 2018. godine, Wiener osiguranje je zabilježilo zaračunatu bruto premiju od 891,5 kuna ostvarivši time ukupan plan premija i ostvarenu planiranu dobit u iznosu od 59,4 milijuna kuna prije poreza, što je povećanje od 11 posto u odnosu na prošlu godinu. Navedeni premijski rezultati potvrđuju značajan rast od 15 posto u odnosu na 2017. godinu kao i ostvareni udio na hrvatskom tržištu od 9,1 posto.

Peter Höfinger, član Upravnog odbora Vienna Insurance Group i predsjednik nadzornog odbora Wiener osiguranja VIG predstavio je rezultate za 2018. godinu.

– Prošle godine ostvarili smo premijski prihod od 9,7 milijardi eura na razini grupe, što je oko 8 puta više nego cijeli premium prihod u Hrvatskoj. Dobit prije oporezivanja je iznosila 485 milijuna eura, dok je kombinirana kvota poboljšana na 96,0 posto – kazao je Höfinger. Dodao je više od pola premija (56 posto) dolazi iz Srednje i istočne Europe kao i više od pola profita 53 posto.

– Danas smo mi CEE kompanija s korijenima u Austriji – kazao je.

Wiener osiguranje na hrvatskom tržištu bilježi rast i u životnim i neživotnim osiguranjima, te su u životnim broj dva osiguravatelj u hrvatskoj i bilježe rast od 17,8 posto.

– I u segmentu neživotnih osiguranja bilježimo rast od skoro 11 posto, no u našim ciljanim vrstama osiguranja, a to su imovinska, osiguranja od odgovornosti i zdravstveno osiguranje bilježimo rast od čak 40 posto. To nam postaje fokus jer u tim segmentima možemo ostvariti ostvarit značajni rast u smislu rasta dobiti i rasta premije – rekla je Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave Wiener osiguranja VIG.

Dodala je da je nova uprava Wiener osiguranja formirana prošle godine u svibnju, nakon pripajanja Erste osiguranja.

(O)siguran online

U 2019. godini Wiener osiguranje nastavit će s politikom razvoja različitih kanala distribucije pri čemu će ciljevi biti usmjereni na dodatno osnaživanje interne prodajne mreže kao i uspješne poslovne suradnje s vanjskim partnerima, agencijama i strateškim partnerom Erste bankom.

Wiener osiguranje također je prepoznalo važnost svog utjecaja na društvo, okoliš i gospodarstvo što je i na razini Društva prepoznato i nagrađeno prvim mjestom i zlatnom Gunter Geyer nagradom koja se dodjeljuje od 2012. godine unutar Vienna insurance grupe i to društvima koja su zabilježila izniman društveni angažman kroz projekte koje provede. Wiener osiguranje nagrađeno je za projekt (O)siguran online koji se provodi od 2017. godine s ciljem prevencije online nasilja među djecom.

Na to se osvrnuo Božo Šaravanja član Uprave Wiener osiguranja VIG koji je kazao kako je ova nagrada veliko priznanje jer je u konkurenciji bilo oko 50 društava iz 25 zemlja.

– Ponosni smo što je naš projekt nagrađen s 50 tisuća eura koje ćemo uložiti u daljnji razvoj projekta i edukaciju roditelja o važnosti zaštite djece na internetu. Ovo je samo jedan od brojnih projekata koje provodimo a naveo bi još akciju pošumljavanja ‘Boranka’ i suradnju s udrugom Crveni nosovi klaunovidoktori – zaključio je Šaravanja.

