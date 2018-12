YouTuberi kod Stankovića – mladi poduzetnici koji zarađuju na popularnosti

Ne razmišljam o budućnosti, živim u trenutku, izjavio je današnji gost emisije Nedjeljom u dva. Taj je trenutak internet, a mladić koji se zahvaljujući njemu može nazvati malim poduzetnikom prije nego je navršio dvadesetu zove se Filip Dejanović – TheSikrt.

Mnogim gledateljima HRT-a on je potpuna nepoznanica, no generaciji milenijalaca ili generacije Z Filip je itekako važan: on je YouTuber, influencer i domaća internet zvijezda, koji djeluje kao član skupine JoomBoos koja proizvodi zabavni video ‘content’ za svoje umrežene fanove.

>>>YouTube je najpopularnija plaftorma među tinejdžerima

Uz njega su u emisiji gostovali i osamnaestogodišnja Nika Ilčić, YouTuberica s više od 200 tisuća pratitelja i autorica knjige Danas je najvažnije da budeš idiot; Petra Dimić (18), također internet zvijezda za Joomboos i Miss7, lifestyle rubriku 24sata, te Sanja Mijac (30), autorica kulinarskog bloga Domaćica.

Ti mladi ljudi našli su način kako utržiti svoju popularnost jer im je dostupno moćno marketinško oruđe koje prethodnim generacijama srednjoškolaca nije bilo dostupno – društvene mreže, na kojima broj pratitelja donosi opipljivu korist – novac. Ti, nazovimo ih tako, ‘klinci’ dopiru do mladih potrošača, pa su zanimljivi oglašivačima koji im plaćaju da na svojim kanalima promoviraju proizvode. Na taj način mogu zaraditi i do pet prosječnih hrvatskih plaća mjesečno, kaže Nika Ilčić. Nimalo idiotski, moramo priznati.

>>>JoomBoos snimio prvi YouTube mjuzikl na svijetu

Status YouTube zvijezde već je toliko ustaljen u svijetu da se može nazvati profesijom, no Hrvatska po običaju kasni u uočavanju tog fenomena, zato ovi mladi poduzetni ljudi primaju i dosta kritika. No, sudeći po tome kako su se prezentirali u emisiji, oni nisu ni glupi i neozbiljni niti nezreli. Imaju komunikacijske vještine, znaju što se prodaje, ležerni su i izravni, imaju i svoje marketinške timove, a nimalo lak posao održavanja imidža i zanimljivosti rade 24 sata dnevno.

Činjenica da su ove nedjelje sjedili preko puta Aleksandra Stankovića, ‘stare’ zvijezde jednog možda već zastarjelog medija, kao sugovornici vrijedni nedjeljnog prime timea, može se gledati kao priznanje njihove moći, kao i pokazatelj trendova koji slijede.