Zagreb se ujedinio s europskim gradovima u projektu za smanjenje nezaposlenosti mladih

– Cilj nam je u Gradu Zagrebu stvarati okruženje koje je poticajno za razvoj mladih ljudi. Konkurencija je velika, svi traži mlade talente, mi ih nastojimo zadržati aktivnim mjerama. Europskim projektom BAGS4YOUTH tražimo mjere za pomoć mladima pri zapošljavanju, a to će u budućnosti imati dugoročne posljedice – kazao je Frane Šesnić, ravnatelj Razvojne agencije Zagreb, na otvorenju konferencije Europske politike i servisi za podršku mladima pri zapošljavanju koja se danas održala u hotelu Sheraton.

Projekt BAGS4YOUTH

Projektni koordinator SERN-a Nicola Catellani predstavio je projekt Building Actions of Guidance Services for Youth Employment (BAGS4YOUTH) kojem je cilj uspostava europske mreže za razmjenu iskustava u području poticanja zapošljavanja i aktivnog uključivanja mladih s posebnim fokusom na skupine koje se nalaze u nepovoljnom položaju. Projekt je sufinanciran iz programa Europa za građane te okuplja šest organizacija iz pet europskih gradova (grad Linkoping iz Švedske, grad Forli iz Italije, općinu Masku iz Finske, grad Ciudad Real iz Španjolske i transnacionalnu mrežu gradova i općina SERN iz Italije).

– Situacija u EU kada je riječ o nezaposlenih mladih veoma je ozbiljna zato je u srži svih strategija koje EU ima na lokalnoj razini ojačati svijest o potrebi za zapošljavanjem mladih, poboljšati rad servisa za zapošljavanje uvođenjem inovativnih alata, popraviti komunikaciju između donositelja odluka i lokalnih vlasti te stvaranje sinergije na lokalnoj razini. Nažalost, javni servisi za pružanje podrške mladima i usmjeravanje nisu usklađeni s potrebama tržišta rada, pojasnio je Catellani važnost projekta u kojem će sudjelovati 400 partnera na međunarodnoj razini. Za provedbu ovog projekta u sklopu kojeg će se održati deset međunarodnih konferencija i diseminacijskih seminara osigurano je 15 000 eura, od čega je za aktivnosti u Hrvatskoj namijenjeno 24 420 eura.

Svoje napore za poboljšanje stope zapošljavanja mladih, kao i iskustva suradnje s tvrtkama i ostalim važnim akterima lokalne zajednice u sklopu panel rasprave iznijeli su predstavnici iz švedskog Linkoping, talijanskog grada Forli, finske općine Masku te iz španjolskog grada Ciudad Real.

Potpora hrvatske vlade

Projekt i međunarodnu konferenciju podržao je i Marko Pavić, državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, koji je istaknuo kako je zapošljavanje mladi jedan od prioriteta vlade te da će pokušati doseći prosjek europskih zemalja gdje je 20% nezaposlenih mladih. Najavio je i da je osigurano 73 milijuna kuna za partnerstva za zapošljavanje, a sredstva će biti dostupna svima. Stoga je pozvao lokalne poduzetnike da osmisle obrazovne projekte i prijave se.

– Zahvaljujući mjerama aktivne politike zapošljavanja olakšat ćemo život i poslodavcima i mladima. Po završetku fakulteta mladi će se moći prijaviti za korištenje ovih sredstava. Naše ministarstvo pružit će podršku svim inicijativama koje se jave na lokalnoj razini, rekao je Pavić.

Ostali programi za povećanje zapošljivosti mladih

Osim projekta BAGS4YOUTH, pomoć pri zapošljavanju mladih nude i programi poput onoga za zapošljavanje i socijalne inovacije EaSi te inicijative Europske snage solidarnost koja podrazumijeva plaćeno volontiranje mladima u trajanju od dva mjeseca do godine dana. Misija programa je da do 2020. godine kroz njega prođe 100 000 mladih. U sklopu Erasmus+ programa promoviraju se razna pripravništva kojima se nastoji podići kvaliteta, a tu je i program stručnih praksi Garancija za mlade zahvaljujući kojoj je u nekoliko godina 1,6 milijuna manje nezaposlenih u EU.

Novi projekt RAZA-e i alternativni modeli financiranja

Voditelj Centra za razvojne projekte RAZA-e, Marko Helfrih, ukazao je na rad Plavog ureda te na programe Grada Zagreba kojima se potiče zapošljavanje mladih, razvoj inovacija i poduzetništva. Najavio je pritom i otvaranje novog poduzetničkog inkubatora za visoke tehnologije u 12. paviljonu na Zagrebačkom velesajmu. Završetak radova očekuje se u svibnju ili lipnju, a krajem godine tu bi trebali biti otvoreni najsuvremeniji IoT laboratoriji u kojima će se moći raditi IT forenzika, koristiti 3D skeneri i printeri te CNC rezači.

Na konferenciji je istaknuto i kako su venture capital fondovi budućnost.

– Europska komisija već sada stavlja veći naglasak na alternativne investicijske sheme koji će zamijeniti program bespovratnih sredstava. Stoga krećemo s razvojem javno-privatnog partnerstva i VCF-a, napomenuo je Helfrih, a na to se nadovezala i Manica Hauptman, ekonomska savjetnica u Predstavništvu EK u Hrvatskoj. – Financiranje sredstvima EU ne bi trebalo biti jedini način i svi bismo se trebali na to naviknuti. Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) je budućnost. Ako Zagreb planira osnovati svoj VCF, mogli bismo prenijeti neka europska sredstva na lokalnu razinu. Neće sve ići preko banaka i zato se naviknite na to, kazala je.