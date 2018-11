Zdravko Marić: Aktivacija državnih jamstava Uljaniku ‘poništava’ efekte porezne reforme

Aktivacija državnih jamstava Uljaniku ‘poništit će’, recimo to tako, dosadašnje efekte porezne reforme. Naime, kako je na predavanju studentima visokog učilišta Effectus ministar financija Zdravko Marić izjavio u utorak, ukupni trošak za proračun jamstva Uljanika iznose 4,3 milijarde kuna, a efekt dosadašnja dva kruga porezne reforme iznosi 3,6 milijarde. Tri kruga porezne reforme trebala bi donijeti ukupni efekt od 6,3 milijarde kuna.

– Nedavno smo predložili prijedlog proračuna za iduću godinu te rebalans za ovu godinu. Trebao je to biti tehnički rebalans, no dogodile su se aktivacije državnih jamstava za Uljanik. Nažalost je to tako. No ta jamstva su jednokratan trošak i proračun ih može podnijeti bez problema – rekao je ministar Marić prisutnim studentima i novinarima. Govorio je o vremenu s početka pokretanja porezne reforme, o okolnostima koje su se događale i posljedicama za sve, kako državu, tako i poduzetnike i radnike.

Kaže kako je zadovoljan što je reforma polučila. Primjerice, snižavanjem stope poreza na dobit s 20 posto na 18 i 12 posto, dogodilo se to da 85 posto poduzetnika plaća nižu stopu, a istodobno je prihod tog od poreza porastao za 17 posto.

– Oko 70 posto svih zaposlenih u Hrvatskoj nije u poreznim škarama – kaže Marić. To konkretno znači da 1,5 milijuna obveznika poreza na dohodak ne plaća taj porez.

U sadašnjem trećem krugu reforme, koji bi trebao stupiti na snagu 1.1. iduće godine, očekuje pozitivan efekt. Što na cijene onih artikala za koje se stopa snižava s 25 posto na 13 posto, kao i za bezreceptne lijekove čiji će PDV biti 5 posto. Iako kaže da ne može garantirati pad cijena tih proizvoda, vjeruje u tržište. Kazao je kako je uspoređujući Hrvatsku s ostalim državama članicama EU, po oporezivanju rada smo treći od dna, po doprinosima smo u sredini, a po PDV-u i trošarinama uvjerljivo na samome vrhu.

Najavio je i nastavak promjena, što naravno sve ovisi o situaciji u idućoj godini.

