Zdravstvo ne poznaje brexit: Britanci vrbuju liječnike u Hrvatskoj

Velika Britanija traži specijaliste obiteljske medicine i to nekoliko tisuća njih. Priliku da se prijave imaju i hrvatski liječnici i to mnogo jednostavnije no što je dosad to bio slučaj. Ovakve kampanje mogle bi uskoro dovesti Hrvatsku do takve nestašice medicinskih kadrova da će i sama morati angažirati neku agenciju koja traži ‘kadrove u bijelom’.

Britanski Državni zavod za zdravstvo (NHS) pokrenuo je nedavno najveći međunarodni program zapošljavanja specijalista obiteljske medicine u Velikoj Britaniji koji će biti proveden kroz nekoliko narednih godina. Za pronalazak i zapošljavanje specijalista obiteljske medicine iz svih zemalja članica EU, pa tako i Hrvatske, zadužena je Paragona, poljska agencija koja se bavi pronalaskom i zapošljavanjem medicinskog kadra diljem Europe. Agencija osigurava liječnicima besplatne pripreme za novi posao, uključujući tečaj engleskog jezika, a britanski Državni zavod za zdravstvo jamči da na provođenje programa i zapošljavanje liječnika neće utjecati konačni ishod Brexita.

“Željela bih poručiti svim specijalistima obiteljske medicine iz država članica Europske unije da su dobrodošli u britanski NHS. U Engleskoj postoji goruća potreba za specijalistima obiteljske medicine, stoga se uvjeti ponuda i ugovori koje s nama potpišu neće kršiti niti mijenjati bez obzira na ishode Brexita,“ izjavila je Rachel Souter, voditeljica međunarodnog odjela za regrutiranje britanskog NHS-a.

Cijeli proces olakšava i činjenica da specijalisti koji se na taj program prijavljuju više nemaju obvezu položiti međunarodne testove engleskog jezika kao što su IELTS ili OET.

„Takvi testovi predstavljaju veliku prepreku za mnoge specijaliste obiteljske medicine jer zahtijevaju visoku razinu poznavanja stranoga jezika. Paragonina ponuda ima ključnu prednost koja omogućava liječnicima da prevladaju ovu barijeru. Naime, naša tvrtka organizira besplatne intenzivne tečajeve, kao i pomoć u svim formalnostima vezanim za privikavanje na nepoznatu sredinu,“ ističe Kinga Łozińska, generalna direktorica Paragone, agencija koja se može pohvaliti bogatim iskustvom zapošljavanja liječnika u Skandinaviji, Velikoj Britaniji i Francuskoj.

Britanija se posljednjih godina suočava s velikom nestašicom kvalitetnog medicinskog osoblja, osobito specijalista obiteljske medicine, tumači se u oglasu koji je postavljen i prezentiran kao velika prilika za hrvatske liječnike. Pitanje je koliko će ih prihvatiti izazov i uskočiti u pomoć Britaniji. Pitanje je hoće li Hrvatska u nekom skorijem vremenu također angažirati poljsku agenciju kako bi joj pomogla dobaviti svježe radne snage u zdravstvu.

