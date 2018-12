Američke državne službe zatvorene treći put u godinu dana

Prekid rada američkih državnih institucija nije neka novost, no sve veća učestalost ovog problema ipak jest. Nakon što nije postignut dogovor između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Senata o zakonu kojim bi bio omogućen nastavak financiranja rada državnih institucija, postalo je izvjesno da se stotine tisuće službenika neće vratiti na posao barem do četvrtka. Točka spoticanja je famozni Trumpov zid prema Meksiku za čije financiranje predsjednik traži pet milijardi dolara koje mu demokrati ne žele dati. To je inače zid za koji je Trump u predizbodnoj kampanji obećao da će Meksiko platiti.

Kako dogovor nije postignut, u petak je zatvoreno devet saveznih institucija, uključujući ministarstva domovinske sigurnosti, vanjskih poslova, trgovine i pravosuđa, što je treće zatvaranje u samo godinu dana i rekord u proteklih 40 godina. Tako će oko 420 tisuća državnih zaposlenika raditi bez plaće tijekom prekida, a njih 380 tisuća morati na neplaćeni odmor, ukupno oko četvrtine državnih zaposlenika.

Iako razgovori traju, Trump ne pokazuje znakove popuštanja i tvrdi kako neće pristati na prijedlog koji ne uključuje financiranje zida, dok demokrati jednako čvrsto odbijaju pristati na to. Bijela kuća je bila korak do pristajanja na prepolovljeni iznos, no nakon žestokih kritika s desnice Trump se predomislio i vratio na inicijalni zahtjev od pet milijardi dolara.

Financial Times previđa kako djelomično zatvaranje državnih institucija neće imati širi efekt na ekonomiju, ali napominje da dolazi u vrijeme rastuće nesigurnosti, odnosno nakon velikog pada burzi. Reuters podsjeća da je najduži prekid bio krajem 1995. i početkom 1996. kada državne institucije nisu radile 21 dan zbog sukoba tadašnjeg predsjednika Billa Clintona s republikancima. Clinton je u tom sudaru pobijedio, kao i Obama 2013. kada je prekid trajao 16 dana, a republikanci na kraju popustili. Recentna povijest sugerira bolju poziciju predsjednika u ovakvim natezanjima, no demokrati, koji će preuzeti zastupnički dom početkom sljedećeg mjeseca, najavljuju donošenje potrebnih zakona za nastavak rada saveznih institucija.

