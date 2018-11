Britanski ministar za brexit podnio ostavku: Premijerkin plan ugrožava integritet UK-a

Ministar za brexit Dominic Raab podnio je u četvrtak ostavku, nakon što je prije njega to učinio i ministar za Sjevernu Irsku Shailsh Vara, što je istaknulo u prvi plan izazov s kojim će biti suočena premijerka Theresa May u pokušaju da dobije potporu parlamenta za svoj nacrt sporazuma o brexitu.

“Sa žaljenjem moram reći da, nakon jučerašnjeg sastanka vlade o sporazumu o brexitu, moram podnijeti ostavku”, napisao je Raab na Twitteru.

On je rekao da premijerkin plan ugrožava integritet Ujedinjenog Kraljevstva.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

— Dominic Raab (@DominicRaab) November 15, 2018