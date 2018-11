Današnji sastanak britanskog kabineta mogao bi biti sudbonosan za otočku državu

Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo postigli su dogovor kojim se uređuje izlazak ove zemlje iz Unije, no to je u ovom trenutku tek slovo na papiru. Britanska premijerka Theresa May mora ono što je dogovorila “prodati” vlastitom kabinetu, ali parlamentu, što neće biti nimalo lak zadatak. U slučaju da postignuti dogovor ne dobije potrebnu potporu u Ujedinjenom Kraljevstvu, mogućnost “izletavanja” iz Europske unije bez ikakvog dogovora drastično će se povećati, štoviše, postat će izvjesna. Takav scenarij bio bi vrlo loš za Europsku uniju, ali neusporedivo lošiji za Ujedinjeno Kraljevstvo koje bi se u mnogo čemu našlo odrezano od kontinenta doslovno preko noći, bez jasnih pravila za reguliranje čak i osnovnih stvari kao što je promet između otoka i EU-a.

Sasvim svjesna teške situacije u koju je dovedena, May je pristala na ono što naziva kompromisom, ali je realno čista kapitulacija, barem ako je suditi prema trenutno dostupnim neformalnim informacijama (sadržaj se pokušava držati koliko je moguće tajnim).

U prijelaznom periodu (od izlaska UK do ugovaranja novog odnosa s EU-om), zemlja će ostati dio carinske unije, što je od početka kategorički odbacivano u Londonu, a iz tog odnosa neće moći otići vlastitom odlukom. Drugim riječima, trajanje carinske unije s Ujedinjenim Kraljevstvom trajat će dok EU ne pristane na njegov prestanak. Bloomberg javlja kako će i Sjeverna Irska, pokrajina Ujedinjenog Kraljevstva na Irskom otoku ostati dublje uvučena u carinsku uniju s EU-om, od ostatka UK, odnosno, od Velike Britanije.

– Ugovor će iscrtati razlike u tretmanu Sjeverne Irske i ostatka Ujedinjenog Kraljevstva, tvrde diplomati. Sjeverna Irska će se pridržavati nekih pravila jedinstvenog tržišta vezanih za robe, kako bi hrana i poljoprivredni proizvodi mogli prolaziti irsku granicu bez birokracije, navodi Bloomberg.

Ako je ovo sve točno, nema sumnje da je May zapravo popustila po svim točkama koje su se ticale najtežeg pitanja u pregovorima – kako izbjeći granicu između Republike Irske (članice EU-a) i Sjeverne Irske (dijela Ujedinjenog Kraljevstva), a opet imati granicu, jer je nužna, između UK i EU. May sada prvo mora svoje ministre uvjeriti u isplativost ovoga na sastanku kabineta u 2 popodne, a potom ugovor progurati kroz parlament.

I jedan i drugi zadatak iznimno su teški jer je kabinet duboko podijeljen na protivnike ovakvog aranžmana i pobornike, kao i cijela vladajuća Konzervativna stranka. Pored toga, ugovor mora podržati regionalna sjevernoirska stranka DUP koja je u koaliciji s Konzervativcima, a isto je izrazila protivljenje ovakvom dogovoru.

