Island: Turizam sporije raste, Islanđani strahuju od nove recesije

Što reći o zemlji u kojoj žive ljudi koji vjeruju u vilenjake? Za početak, riječ je o državi s predivnom prirodom, ekonomski vrlo razvijenom, koja gospodarstvo temelji na turizmu i ribi. Island je priliku za osamostaljenje od Danske iskoristio 1944. Nakon toga Amerika je ondje otvorila svoje vojne baze i od tada, zapravo, počinje zlatno doba tog otoka. Do tada vrlo izolirana zemlja počela se otvarati prema svijetu i razvijati. Mnoge škole, zgrade i ceste sagradili su Amerikanci; njihov se utjecaj osjeti i danas iako su baze zatvorene 2000.

Islanđani su sve htjeli podrediti Amerikancima, od načina života do okusa hrane. Taj se utjecaj najviše ogleda u automobilima koje voze, velikim džipovima kakvi se viđaju u američkim filmovima, zatim odličnom znanju engleskog jezika i čestim odlascima u Ameriku, čak i posjedovanju nekretnina na drugom kontinentu. Islanđanima su prirodni resursi i veliko morsko područje za izlov ribe donijeli veliko bogatstvo, no kriza 2008. teško je pogodila državu. Velik broj ljudi izgubio je mnogo novca, ostao bez posla i krova nad glavom te otišao raditi u Dansku. Ipak, zemlja se brzo oporavila i krenula ispočetka. Najvažnije je da su osobe koje su sudjelovale u financijskim malverzacijama i špekulacijama završile u zatvoru, a protiv nekih još se vode sudski sporovi i kazneno ih se goni. Htio sam povući neku paralelu s Hrvatskom, ali ostanimo na Islandu, ipak…

Strancima niže plaće zbog jezika

Island se oporavio nevjerojatno brzo, nema više stotina fondova i banaka koji su obećavali brzu zaradu i velike kamate na oročeni novac. Međutim, ekonomska budućnost ponovno je upitna. Dvije aviokompanije, Icelanair i WOW Air, u velikim su financijskim problemima, a osiguravaju dolazak velikog broja turista. Turizam se ove godine povećao za samo sedam posto (prijašnjih godina rastao je po 20 posto) i sada se postavlja pitanje kamo se kreće i je li postigao maksimum, što, naravno, poteže pitanje budućih ulaganja u tu glavnu ekonomsku granu. Turistička ekspanzija počela je nakon erupcije vulkana Eyjafjallajökulla 2010., što je otoku donijelo svjetsku slavu. Uslijedilo je snimanje popularnih serija ‘Igra prijestolja’, ‘Vikinzi’ i spota Justina Biebera.

Posljednjih mjeseci gorući je problem minimalna plaća, koju (ili malo veću) dobiva 30-ak posto zaposlenih. Kad se uzmu u obzir veliki troškovi života, zaključujete da mnogim ljudima s niskim plaćama baš nije bajno. Među njima, međutim, nema mnogo Islanđana. Plaće domaćega stanovništva su veće, državljani imaju bolje ugovore, a u turizmu i ribarstvu najčešće rade migranti iz Poljske, Litve, Češke; ima ih i iz bivše Jugoslavije. Najčešće se čuje da stranci ne mogu dobiti bolja mjesta bez znanja islandskoga. Okej, prihvaćam objašnjenje, ali imam osjećaj da je lakše naučiti sanskrt.

Sigurna zemlja bez kriminala

U početku na Islandu sve djeluje bajkovito, dok ne uđete dublje u stvar i ne počnete razgovarati s domaćim ljudima. Budući da radim u hotelu, i to na dobrom položaju i zadovoljan sam plaćom, imao sam priliku razgovarati s mnogo lokalnih ljudi. Mnogima se sadašnja situacija ne sviđa i osjećaju se nesigurno, ponajviše zato što ne žele ponovno proživjeti krizu. Ekonomski izazovi oslabili su krunu za čak 15 posto u posljednjih šest mjeseci. Skočile su trgovinske cijene, a plaće su ostale iste, zato minimalac i postaje glavni problem. Navodno bi se to pitanje trebalo riješiti za koji mjesec, za kad je sindikat najavio štrajk i razgovor s Vladom. Život na Islandu vrlo je skup, krediti su nepovoljni, a cijene nekretnina više su nego udvostručene u deset godina. Sve to ulijeva nesigurnost. Nedavno su propali pregovori o Icelandairovu preuzimanju WOWaira. Zbog strukture Icelandairova vlasništva brigu o njemu vodi država pa se WOWair, koji je u privatnom vlasništvu, kao i druge niskotarifne tvrtke sada suočava s hamletovskim pitanjem. Minimalne plaće trebale bi rasti, ali zbog cijele situacije kruna bi još mogla slabjeti. Cijene proizvoda bile bi više, no moguće je da standard ostane jednak dosadašnjemu.

Unatoč svemu na Islandu se pristojno živi, mnogi žive i vrlo dobro. Mnogo se radi i lako je naći posao, čak i dodatni, pogotovo u turizmu i ugostiteljstvu. Svima koji žele doći ovamo raditi savjetujem da budućeg poslodavca pitaju o svim uvjetima rada i pokušaju unaprijed dogovoriti smještaj. Sigurna zemlja s gotovo nultom stopom kriminala i vrlo jakim radničkim i socijalnim pravima može biti lijep dom i dobro životno iskustvo.

