Julian Assange optužen u SAD-u

Julian Assange, utemeljitelj WikiLeaksa, koji je objavio 2010. brojne tajne američke dokumente, optužen je u SAD-u, objavio je WikiLeaks u četvrtak navečer.

>>>Nakon sedam godina Švedska odustala od istrage Assangea

Tužitelji su neoprezno, u okviru drugog slučaja, otkrili postojanje te optužnice koja je trebala biti tajna, kazala je organizacija.

Točna priroda točaka optužnice protiv Assangea nije zasad poznata.

SCOOP: US Department of Justice "accidentally" reveals existence of sealed charges (or a draft for them) against WikiLeaks' publisher Julian Assange in apparent cut-and-paste error in an unrelated case also at the Eastern District of Virginia. https://t.co/wrjlAbXk5Z pic.twitter.com/4UlB0c1SAX

— WikiLeaks (@wikileaks) November 16, 2018