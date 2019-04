Nenad Bakić podsjeća da programiranje postaje obavezni predmet u Japanu. Kad će kod nas?

Nenad Bakić danas je na svom Twitteru podsjetio kako računalno programiranje iduće godine postaje obvezni predmet u osnovnim školama u Japanu, nakon čega će 2022. godine postati obvezan i u srednjim školama.

Zemlja uključuje programiranje u obrazovni sustav s ciljem pripreme novih generacija za vještine koje će im kasnije biti potrebne na tržištu rada, ne samo domaćem nego i svjetskom. Procjenjuje se kako će Japanu iduće godine nedostajati 290 tisuća tech radnika, a zbog brzog rasta IT tržišta potražnja će do 2030. narasti do 590 tisuća radnika.

Osnove kodiranja mali Japanci učit će od petog razreda osnovne škole, između ostalog vještine digitalnog crtanja i osnovne naredbe za upravljanje LED svjetlima.

Ulazak programiranja u osnovnoškolski kurikulum je korak naprijed ali nedovoljan s obzirom na neke druge zemlje, komentira Ken Sakamura, profesor računalnih znanosti sa Sveučilišta Toyo, koji se zalaže da programiranje i kodiranje budu zasebni predmeti već u najnižim razredima jer Japan kaska za konkurencijom, piše Nikkei Asian Review. Naime, programiranje je u školskom programu u Južnoj Koreji od 2007. godine, a u Ujedinjenom Kraljevstvu od 2014. godine.

Japanu i dalje ostaju problemi poput nabave i umrežavanja računala, kao i veći problem – obrazovanje učitelja i profesora. Inače, programiranje je u japanskim srednjim školama od 2012. godine, no u sklopu predmeta ‘tehnologija i domaćinstvo’.

U Hrvatskoj, programiranje u obrazovni sustav uvodi upravo Bakićev projekt STEM revolucija – Razredna nastava, pa se njegova objava na Twitteru može shvatiti kao ‘kljucanje’ Vlade, kako bi računalno programiranje postalo obvezan predmet i u hrvatskim školama.

