Politička zavrzlama oko Brexita pokrenula divljanje funte na deviznom tržištu

Burza je oduvijek bila mjesto na kojoj se događaju najuzbudljiviji scenariji i ponekad nelogične situacije. Tako i od početka 2019. godine na Forexu konstantno u odnosu na EUR jača valuta države koja bi kroz par dana trebala napustiti EU, no još uvijek ništa nije niti dogovoreno niti usklađeno. Za sada je nepoznanica hoće li Theresa May uvjeriti britanski parlament da dignu ruku i podrže dogovorene uvjete suradnje sa EU nakon izlaska iz Unije i/ili hoće li uopće Europska Unija pristati na odgodu Brexita ako do takve situacije dođe? Nakon svih navedenih situacija i zavrzlama britanska funta ojačala je čak 5% u odnosu na početak godine kada je pala nerealno nisko.

Pokazatelji kao što su stopa nezaposlenosti, rast BDP-a, stopa inflacije i kamatne stope sugeriraju da gospodarska situacija nije loša, no politička situacija je negativno utjecala na domaću valutu.

Ukoliko britanski parlament ne odobri dogovor koji je Theresa May sklopila sa EU realno je za očekivati da 31. ožujka neće doći do Brexita i situacija će se morati normalizirati kako bi se moglo naći rješenje koje bi bilo prihvatljivo i jednoj i drugoj strani.

Nakon zahtjeva za odgodom Brexita do 30. lipnja od strane britanske premijerke funta je počela drastično padati. Daljnji tijek događanja tek je pred nama.

Na burzovnim tržištima nije tako zanimljivo kao na valutnim. Sve cijene žitarica na CME-u su zabilježile rast od 5-7 dolara po toni.

Cijene sojinog zrna su porasle zbog zabrinutosti oko sijanja, kukuruza zbog ozbiljnih poplava u pojasu sadnje kukuruza , a cijena pšenice je skočila zbog velikog broja tendera i reakcija špekulatora na internacionalnom tržištu.

Prema zadnjim trgovinskim izvještajima iz Perua novi porezi na peruansko riblje brašno utjecati će na izvoz, a cijene će porasti između 4 dolara po metričkoj toni i 13 usd/mt što je ogroman skok.

Kina ove godine planira uvesti oko 10% manje ribljeg brašna tj. 150.000 mt manje nego prošle godine. Istovremeno MSI Ceres predviđa smanjenje peruanske proizvodnje i to za cca. 20% u odnosu na 2018. godinu.

