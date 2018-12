Prpić: Sumnjam da će do Brexita doći; Žgomba: Bit će tu dosta potrebe za kompromisom

Britanska premijerka Theresa May jučer je iznenada odgodila parlamentarno glasanje o Brexitu planirano za danas, gurajući britanski plan o izlasku iz EU-a u kaos, priznajući da je suočena s porazom, piše Reuters.

>>>Brexit: Do 12 tisuća radnih mjesta u financijskim uslugama preselit će u EU

Premijerkin potez uoči planiranog izjašnjavanja parlamenta otvara niz mogućih scenarija, od Brexita bez dogovora do još jednog referenduma o članstvu u Uniji.

– Rok do kojeg bi se trebao potpisati sporazum o izlasku Engleske iz EU je 29. ožujka, ukoliko se ne potpiše onda je to tzv. tvrdi Brexit, a taj scenarij bi mogao izazvati velike probleme u turizmu. Tu govorimo o avioletovima, o vizama, o pravima putnika, tu govorimo o tome da vi ne možete imati letove Zagreb-London i London-New York, engleske kompanije ne mogu letjeti u Europu… U tom slučaju otvara se jako puno problema, no to ne znači da se neće riješiti, kaže predsjednik Uprave turističke agencije Uniline Boris Žgomba.

>>>Brexitovci i trumpovci najzagriženiji u teorije zavjere

Datum novog parlamentarnog glasanja o planu za Brexit premijerke May ovisit će o tome kada će njezina vlada dobiti jamstva EU-a.

– Sama odgoda ne znači ništa ako je to kratkotrajna odgoda, vjerujem da je ona zatražena samo da bi se pokušalo dobiti bolje rješenje Brexita s EU. Jedini je problem to što nema vremena. Ni Europa ne želi tvrdi Brexit, bit će tu dosta potrebe za kompromisom i za nekim razumnim rješenjem, smatra Žgomba.

Poduzetnik Hrvoje Prpić, jedan od osnivača mreže investitora Crane, ne očekuje velike promjene čak i ako dođe do Brexita, samo UK u tom slučaju neće imati svoje članove u parlamentu. No on je također u razgovoru za Lider izrazio sumnju da će do Brexita uopće doći.

– Pratimo detaljno što se događa, trenutno nema nikakvih informacija da bi nešto moglo poći loše, već smo se navikli na razne odgode, poslujemo kao da je sve po starom, kaže Prpić.

>>>Objavljeni e-mailovi: Rusi se miješali i u Brexit

Neizvjesnost će možda ublažiti današnji sastanak britanske premijerke s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, na kojem će središnja tema biti jamstva.

Komentari