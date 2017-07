Putin, oličenje ruske politike, se premišlja o nastavku predsjedničke karijere

Predsjednik Vladimir Putin u petak je rekao da nije još odlučio hoće li se ponovno kandidirati na predsjedničkim izborima 2018. godine, no obećao je da neće mijenjati ustav kako bi omogućio da ostane na toj poziciji koliko želi.

Putin dominira ruskom politikom zadnjih 17 godina, veoma je popularan u anketama, te se očekuje da će se idućeg ožujka kandidirati i pobijediti na izborima i time osvojiti svoj četvrti predsjednički mandat. Putin je tijekom razgovora sa školarcima u crnomorskom gradu Sočiju otkrio da “nije još odlučio treba li nastaviti svoj rad u tom svojstvu”.

“Nisam još odlučio trebam li napustiti svoju poziciju predsjednika. Nakon što razmotrim to pitanje razmislit ću što učiniti”.

Putin je dvaput bio predsjednik prije no što je sišao s te funkcije 2008. kako bi postao premijer i time izbjegao ustavnu zabranu trećeg mandata zaredom. Predsjednik je ponovno postao 2012., a zakon mu omogućuje da se kandidira još jednom.

Neki politički komentatori tvrdili su da bi ruski čelnik mogao promijeniti ustav kako bi nakon 2024. vladao i po peti put, no Putin je to u petak odbacio.

“Imao sam priliku, čak su me i tražili da promijenim ustav. No ja to nisam učinio i ne planiram to učiniti u budućnosti”, istaknuo je.

