Rumunjska preuzela predsjedanje EU-om

Rumunjska je s prvim danom 2019. godine, prvi put preuzela rotirajuće šestomjesečno predsjedništvo Europske unije, praćena sumnjom u spremnost za obavljanje te uloge i sve jačim kritikama Komisije u pogledu vladavine prava.

Šest mjeseci rumunjskog predsjedanja Vijećem EU-a bit će obilježeno iznimno važnim događajima, povijesnim izlaskom jedne zemlje članice, izborima za Europski parlament te summitom u Sibiuu, na kojem bi 27 zemalja članica trebale definirati obrise buduće Europske unije nakon izlaska Velike Britanije.

>>>VIDEO: Stjepan Roglić – Najzanimljivija nam je Rumunjska i tržište jugoistočne Europe

S rumunjskim predsjedanjem započinje novi predsjedički trio, u kojem su još Finska i Hrvatska i koje će predsjedati Unijom u sljedećih godinu i pol dana.

Predsjednički trio uveden je sporazumom iz Lisabona kako bi se osigurao kontinuitet rada u Vijeću EU-a. Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe.

Samo dva dana prije preuzimanja predsjedništva, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izrazio je sumnju u sposobnost Rumunjske za obnašanje te uloge.

“Rumunjska je tehnički dobro pripremljena za šestomjesečno predsjedanje Vijećem EU-a, zahvaljujući, između ostaloga, učinkovitoj pomoći Komisije. Svejedno, mislim da vlada u Bukureštu nije u potpunosti razumjela što uključuje predsjedanje zemljama članicama EU-a. Oprezni pregovarač mora biti voljan slušati druge i biti odlučan u tome da svoje interese ostavi po strani. Tu imam neke sumnje. Štoviše, unutarnja situacija u Rumunjskoj je takva da zemlja ne može nastupati jedinstveno u Europi. Zemlja treba biti ujedinjena kako bi mogla tražiti jedinstvo u Europi tijekom predsjedavanja Vijećem”, rekao je Juncker u intervjuu njemačkom list Welt am Sonntag.

🕛 #HappyNewYear! La mulți ani! Bonne année! Freues neues Jahr!

Ready to start our first Presidency of the Council of the European Union. In 2019 we will work for a stronger, more united, more cohesive & more democratic Europe. Follow us on this journey! 🇷🇴 #RO2019EU 🇪🇺 pic.twitter.com/2OxywblPzP

— RO2019EU (@ro2019eu) December 31, 2018