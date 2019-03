Slovačka je treća članica EU koja je odustala od podizanja dobi umirovljenja

Slovački parlament odlučio je jučer da će se podizanje dobi za odlazak u mirovinu zaustaviti na 64 godine, javlja Reuters. Do odluke parlamenta došlo je tijekom akcije prikupljanja potpisa za referendum s istim zahtjevom, koju su pokrenuli slovački sindikati. Prije četiri dana slovački sindikati objavili su da su već prikupili 290.000 potpisa te da će nastaviti prikupljanje ako glasanje u parlamentu bude neuspješno.

Nakon što su od predviđenog podizanja dobi za odlazak u mirovinu iznad 65 godina tijekom posljednje dvije godine već odustale Poljska i Češka, Slovačka je treća među novim članicama Europske unije koja je odlučila napraviti isto.

– Očito je da političari diljem ‘nove Europe’ shvaćaju da su nemaštoviti ekonomski izračuni jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo. Radnici u novim članicama Europske unije rade u teškim uvjetima, narušenog su zdravlja, žive kraće od kolegica i kolega u starim članicama i za mnoge od nas rad do 67 je rad do iznemoglosti, pa i do smrti, izjavila je tim povodom Mirela Bojić, nacionalna koordinatorica inicijative 67 je previše.

Slovačka, u kojoj se sve donedavno u punu mirovinu moglo sa 62 godine, od početka 2017. g. počela je automatski podizati dob ovisno o kretanju očekivanog trajanja života, otvorivši time put neograničenom povećavanju dobi za odlazak u mirovinu. Ove godine pravo na mirovinu u Slovačkoj se ostvaruje sa 62,5 godina, a projekcije ukazuju da će granica od 64 godine biti dosegnuta 2030. S udjelom mirovina u bruto društvenom proizvodu od 8,6%, Slovačka se nalazi daleko ispod prosjeka Europske unije koji je 2015. g. iznosio 12,8%.

Hrvatska i Bugarska jedine su nove članice Europske unije koje su podigle dob umirovljenja na 67 godina, iako im građani značajno kraće žive od prosjeka Europske unije te dvostruko kraće žive u zdravlju nakon 65. godine od prosjeka EU-a.

Komentari