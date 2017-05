Snowden brani svojeg tamničara, smijenjenog direktora FBI-a

Donald Trump, američki predsjednik, smijenio je glavnog direktora Federalnog biroa za istraživanje, Jamesa Comeya. Razlog smjene – nezadovoljstvo Trumpa načinom na koji je Comey rukovodio istragama o elektroničkoj pošti njegove suparnice na izborima za predsjednika SAD-a, demokratkinje Hillary Clinton.

Prošloga ljeta, FBI je na čelu s Comeyem ustvrdio je kako nema elemenata za podizanje optužnice protiv Clinton, koja se našla pod istragom.

Edward Snowden, koji je optužen za špijunažu i kršenje nekoliko zakona u SAD-u, jer je otkrio povjerljive podatke NSA-a, stao je iza svojeg progonitelja. Osuđuje postupak Trumpa i otpuštanje Comeya, direktora FBI-a koji ga je godinama progonio.

This FBI Director has sought for years to jail me on account of my political activities. If I can oppose his firing, so can you. https://t.co/zUp5kquy8q — Edward Snowden (@Snowden) May 9, 2017

– Ovaj FBI-jev direktor me je godinama nastojao utamničiti, na temelju mojih političkih aktivnosti. Ako se ja mogu protiviti njegovom otpuštanju, možeš i ti, napisao je na Twitteru Edward Snowden.

Među kritičarima ovog još jednog u nizu neočekivanih poteza američkog predsjednika čitav je niz senatora koji, barem na društvenim mrežama, tvrde kako je Trump uklonio Comeya kako bi prikrio svoju povezanost ss Rusijom. Demokratski senator Chuck Summer traži da se uključi poseban istražitelj, jer će, kako je to napisao u svojem postu, u suprotnom svaki Amerikanac s pravom vjerovati kako je otkaz Comneyu zataškavanje.

If we don't get a special prosecutor, every American will rightfully suspect that the decision to fire #Comey was part of a cover-up. — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 9, 2017

Rat na Twitteru o razlozima smjene direktora FBI-a nastavio je upravo predsjednik Trump, rekavši da Schumer nema digniteta, jer je upravo on govorio kako je izgubio povjerenje u smijenjenog Comneya.

Cryin' Chuck Schumer stated recently, "I do not have confidence in him (James Comey) any longer." Then acts so indignant. #draintheswamp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

Istovremeno, ministar vanjskih poslova Rusije, Sergej Lavrov, u službenom je posjetu Washingtonu. Danas oko 10 sati i 30 minuta, iza zatvorenih vrata, trebao bi se susresti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prije, u razgovoru s američkim državnim tajnikom Rexom Tillersonom, Lavrov je razgovarao o trenutnim odnosima dviju zemalja, za koje su se obojica složili kako su na iznimno niskim razinama. Složili su se, također, kako si dvije nuklearne sile takav odnos ne mogu dozvoliti, kako je potrebno poboljšanje odnosa između Rusije i SAD-a. Složili su se po pitanju razoružanja Sjeverne Koreje, potvrdili zajedničke interese u Siriji. O tome, kao i o Ukrajini te o čitavom nizu drugih bilateralnih pitanja Lavrov će razgovarati s Trumpom.

Komentari