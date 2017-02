Svi proizvođači automobila traže svojeg konja za utrku u autonomnom prijevozu

Utrka za prvo mjesto u proizvodnji autonomnih automobila je započela! Svi svjetski proizvođači automobila intenzivno rade na vlastitim modelima autonomnih vozila i pri tomu traže saveznike u Silicijskoj dolini.

Autonomna vozila i ceste prilagođene vožnji bez vozača revolucija su u koju su se uključili BMW, Daimler, Ford, Volvo, Toyota.. Svatko traži svojeg konja za utrku koju su pokrenuli Tesla i Uber. Evo što nam spremaju vodeći svjetski proizvođači automobila:

Tesla:

Model S, Model X i Model 3, električni su automobili proizvođača Tesla, koji će, kako je to najavio vlasnik i direktor te kompanije Elon Musk, biti opremljeni hardverom pomoću kojeg će biti potpuno autonomni, što znači kako vozač u ovim vozilima neće biti potreban.

Po pitanju autonomnih automobila, Tesla je već u fazi ishođenja potrebnih dozvola za uporabu softvera i stavljanje takve vrste automobila u promet, u SAD-u. Cilj je jasan, do iduće godine, Tesla želi plasirati samovozeće automobile na tržište.

Uber:

Zahvaljujući Uberu, u Pittsburghu i Arizoni ljudi se već voze u autonomnim vozilima. U suradnji s Fordom, Uber je pokrenuo pilot projekt u Pittsburghu, te to isto pokušao i u San Franciscu. Međutim, lokalne vlasti zabranile su daljnju provedbu pilota, jer Uber nije ishodio sve potrebne dozvole. Uberu je Arizona otvorila vrata za autonomna vozila, ali kako je riječ o početnoj fazi testiranja, u tim vozilima ipak sjedi vozač, koji reagira u slučaju da autonomno vozilo zakaže. Istovremeno, Volvo je s Uberom potpisao ugovor o suradnji težak 300 milijuna dolara, a cilj je zajedničkim snagama dalje razviju autonomna vozila. U priču o autonomnom prijevozu uključio se i Daimler, koji je s Uberom dogovorio da koriste njihovu mrežu korisnika kojima žele na adrese slati samovozeće Mercedese. Također, valja dodati kako je Uber nedavno akvizicijom preuzeo jedan startup koji je razvio samovozeći kamion Otto, koji je uspješno, bez vozača, prevalio oko 200 kilometara ceste.

Google:

Waymo je ime kompanije koju je osnovao Google, kako bi razvio svoje samovozeće automobile. Njihova je ideja do kraja ove godine lansirati robotiziranu taksi službu, a glavni partner im je Fiat Chrysler. U Arizoni i Kaliforniji Chrysler testira preko stotinu svojih kombi vozila, koji, podrazumijeva se, nemaju vozače. Waymo nije zainteresiran za izgradnju autonomnih automobila, već hardvera i softvera koje će se moći instalirati na postojeće automobile i tako ih učiniti vozilima bez vozača.

BMW:

U suradnji sa Intel i Mobileye, BMW je najavio kako će do polovine 2017-te godine testirati svojih 40 autonomnih vozila. U suradnji s Mercedesom i Audijem, BMW je angažirao tvrtku HERE da im izradi mape prometnica u realnom vremenu, koje će ti automobili koristiti kako bi se kretali po prostoru. Inače, HERE je nekoć bila dijelom Nokie.

BMW je najavio Project iNext, koji, ukratko, znači kako će do 2021-ve, na kinesko tržište plasirati autonomno vozilo na električni pogon. Riječ je o SUV-u, BMW-ove i-serije.

Toyota:

Za potrebe razvoja umjetne inteligencije koju planira ugraditi u svoje automobile, Toyota je, kroz Toyotin institut za istraživanje, do sada uložila preko milijardu dolara. Toyotini čelnici su oprezni kada daju izjave o autonomnim vozilima jer, tvrde, automobilska industrija nije još niti blizu da proizvede potpuno samostalne, samoupravljajuće automobile. Pa ipak, Toyota je objavila kako za deset godina planira na tržište i prometnice plasirati Level 4 autonomno vozilo koje će, uzme li se u obzir njihov pristup sigurnosti vozača, nastojanju da vozila opreme AI-jem, biti bitno različit od konkurencije.

Volvo:

Osim suradnje s Uberom, Volvo je odabrao 100 Kineza koji će uskoro imati prilike testirati autonomni Volvo XC90s. Eksperiment je dio DriveMe programa, koji će Volvo provoditi u Kini ali i u Londonu i Göteborgu .

Nissan:

Već u kolovozu ove godine na Japanskim prometnicama započinje ProPILOT projekt. U ovoj kompaniji prve autonomne automobile planiraju pustiti u promet do 2020-te godine. Trenutno su u fazi izrade pozivnih centra za korisnike autonomnih vozila, u slučajevima da nešto u prometu pođe po zlu.

Ford:

Kroz nekih 5 godina Ford najavljuje čitavu flotu autonomnih vozila koji neće imati upravljač, kočnice niti pedalu za gas. Ford već testira svoje autonomne modele u Arizoni, Kaliforniji i Michiganu, a ove godine najavljuju i dolazak u Europu. U suradnji s kineskom kompanijom Baidu, Ford je investirao 150 milijuna dolara u tvrtku Velodyne, koja razvija tehnologiju putem koje autonomna vozila mogu “vidjeti” svijet oko sebe.

General Motors:

GM je investirao 500 milijuna dolara u zajednički pothvat s kompanijom Lyft, kako bi izgradili sustav za naručivanje prijevoza autonomnim vozilima putem aplikacija, interneta, mreže…

Kada će ta usluga biti dostupna i gdje, GM do sada nije rekao, ali najavili su kako stižu i prije no što se očekuje.

Daimler:

Već prošle godine Mercedes je ušao u povijest kada je njihov poluautonomni kamion uspješno prevalio A14 prometnicu kod njemačkog Magdeburga. To je prvi puta da je jedan kamion, Mercedes Benz, prometovao polu-autonomno na autocesti.

Audi:

Jedan Audi A7 još je 2015-te prevalio 885 kilometara bez intervencije vozača. Tehnologiju razvijaju s Nvidijom, a prva su kompanija koja je još 2012-te godine u američkoj saveznoj državi Nevada ishodila dozvolu za prometovanje autonomnim vozilima.

Baidu:

Tvrtka sa sjedištem u Pekingu, već je omogućila široj javnosti da punih tjedan dana testira njihova autonomna vozila. Cilj im je stvoriti javni gradski prijevoz, baziran na samoupravljajućim kombi vozilima.

Honda:

U Concord Naval središtu za testiranje naoružanja u San Franciscu, Honda, već tri godine, provodi testiranja svojih autonomnih vozila. Honda testira različite senzore, koji će upozoravati vozače na mogućnost sudara, blizinu predmeta na prometnicama i slično, a koje ugrađuje na svoje modele Acura i Civic, već ove godine. Olan je do 2020-te imati potpuno autonomne Honde u pondi.

