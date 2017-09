U Sloveniji ‘potpuno neprimjerena’ sjednica o spremnosti vojske za primjenu arbitraže

Izvanredna sjednica slovenskog parlamentarnog odbora za obranu posvećena “spremnosti vojske da provede arbitražnu presudu o granici s Hrvatskom”, koju je sazvao predsjednik odbora Žan Mahnić iz najveće oporbene stranke SDS-a, ipak će se održati u četvrtak unatoč pozivima vlade da se sjednica opozove i najavi bojkota nekih vladajućih stranaka, doznaje Hina u slovenskom parlamentu.

To je potvrdila i Mateja Erčulj, glasnogovornica Slovenske demokratske stranke (SDS) čiji je član parlamentarni zastupnik i predsjednik odbora za obranu Žan Mahnič.

Sjednica će se održati iza zatvorenih vrata s početkom u 16 sati, a poslije je moguća i Mahničeva izjava za javnost “ovisno o tome što će se na sjednici događati”, kazala je Erčulj za Hinu.

Na pitanje stoji li iza Mahničeve inicijative da sazove sjednicu odbora i vodeća oporbena stranka Janeza Janše, odgovorila je da SDS podržava svog zastupnika, ali da je inicijativa za sastanak njegova.

Nepotrebna sjednica

Slovenski premijer Miro Cerar zadnjih je dana više puta pozvao da se sjednica otkaže nazvavši temu “potpuno neprimjerenom”. Upozorio je da se tako međunarodnoj javnosti šalju krivi signali u vezi spora s Hrvatskom jer Slovenija arbitražnu odluku namjerava implementirati na miran način. Slično je reagirao i ministar vanjskih poslova Karl Erjavec ocijenivši sazivanje sjednice nepotrebnim.

Reagirajući na Cerarov poziv da sjednicu opozove, Mahnič je u utorak na konferenciji za novinare kazao da je njegov potez sasvim legitiman i upitao zašto premijer na sazivanje sjednice reagira tek sada iako je ona sazvana prije deset dana.

U slovenskim medijima pojavila su se nagađanja da je Cerar oštro reagirao tek nakon što je informaciju o tome prenijela njemačka novinska agencija dpa, uz komentar kako bi zbog toga između Hrvatske i Slovenije moglo doći do napetosti i sukoba.

– S obzirom na izjave premijera Cerara i ministra vanjskih poslova Erjavca da gube strpljenje s Hrvatskom, da je bilo dosta diplomacije i da će Slovenija sama primijeniti arbitražni sporazum, odlučio sam se sazvati sjednicu odbora za obranu, kako bi vladi postavili pitanje kakvi su njezini scenariji ako dođe do konflikta, kazao je Mahnič, tumačeći svoj potez novinarima.

Mahnič uz to tvrdi da su do njega “procurile” informacije iz samog Cerarovog ureda da je sukob u Piranskom zaljevu moguć ako Slovenija pokušam jednostrano primijeniti arbitražnu odluku u dijelu koji se odnosi na more.

– Do mene su iz ureda predsjednika vlade došle informacije da je Hrvatska u okolicu Umaga i Pule već poslala brodove svoje obalne straže, te da su na njima navodno i pripadnici specijalnih postrojbi hrvatske vojske. Osim toga, premijer Miro Cerar navodno je upoznat i s planom Republike Hrvatske da neće dopustiti implementaciju arbitražne odluke u Piranskom zaljevu, te da će polovicu zaljeva braniti svim sredstvima kada bi Slovenija u tom dijelu pokušala ostvariti svoju suverenost, kazao je Mahnič.

