Uberov IPO lekcija je drugim kompanijama o cijeni toksične korporativne kulture

Uber se sprema za inicijalnu javnu ponudu dionica, najavljenu za početak svibnja. Mogao bi to biti najveći IPO jedne tehnološke kompanije u povijesti. No kompaniju brine imidž koji je stvorila tijekom godina, odnosno hoće li “propusti” bivšeg glavnog izvršnog direktora Travisa Kalanicka, kao i svjedočanstva o lošem tretmanu zaposlenika utjecati na prodaju dionica.

Stoga je Uber, točnije novi izvršni direktor Dara Khosrowshahi, ovih dana u priopćenju javnosti i potencijalnim investitorima priznao postojeće probleme.

– Kada sam preuzimao funkciju u Uberu, pitali su me zašto sam ostavio sigurnost svog prethodnog posla (bio je CEO Expedia grupe, vlasnika web agregata cijena prijevoza) i prihvatio ovu poziciju – navodi Khosrowshani, nastavljajući priopćenje u otpimističnom tonu i navodeći kako se kultura u Uberu u međuvremenu promijenila, piše Financial Times.

Vijesti o rodnoj i rasnoj diskriminaciji, seksualnom zlostavljanju zaposlenica i općenito maltretiranju radnika, poput videa koji se proširio webom, a prikazuje Kalanicka kako se bezrazložno dere na jednog vozača, poljuljale su ugled taksi prijevoznika, u tolikoj mjeri da je 2017. godine na internetu pokrenuta inicijativa #DeleteUber.

It looks like Uber lost 5% market share in a week due to the #DeleteUber campaign. pic.twitter.com/Gu2XaXaQ6h

— 𝙍𝙤𝙨𝙝𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙩𝙚𝙡 🚀 (@roshanpateI) April 11, 2019