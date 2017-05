Carter i Sanders: Nejednakost potiče autoritarizam

Dan nakon što je kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen izgubila predsjedničke izbore u Francuskoj, američki senator Bernie Sanders i bivši predsjednik SAD-a Jimmy Carter raspravljali su o procvatu autoritativnosti diljem svijeta. Razlog rasprave jest taj što je Le Pen unatoč gubitku fotelje svojoj stranci osigurala velik broj glasova.

Na pitanje moderatora o usponu autoritarne politike u SAD-u i drugim zemljama, oba sudionika složila su se kako je uzrok tomu politička i ekonomska nejednakost, prenosi The Intercept.

– Vjerujem da uzrok leži u nečemu o čemu nisam čuo da se mnogo raspravljalo. Vjerujem da korijen krize ljudskih prava koja se odvijala 2016., seže puno ranije i da je uzrokovana nejednakostima u dohotku, kazao je Carter.

Argumentirao je da se analizom prosječne osobe, koja je pristojan, marljiv pripadnik srednje klase, dolazi do zaključka da se takvi pojedinci osjećaju prevarenima od strane vlasti i društva, te smatraju da ne dobivaju jednaku razinu zdravstvene skrbi, jednaku kvalitetu edukacije i jednaka politička prava.

– Pogledajmo situaciju. Diljem ove zemlje deseci milijuna ljudi su izuzetno ljuti i razočarani. Svi znamo da se zbog tehnologije proizvodi više nego što se proizvodilo prije 20 ili 30 godina. Ipak unatoč tome, činjenica je da ljudi ne rade 40 sati tjedno, već 50 ili 60, a njihove plaće se smanjuju, dodao je Sanders složivši se s Carterom.

Postizborne analize predsjedničkih izbora u Francuskoj koje je proveo New York Times pokazuju kako je Le Pen uživala najveću podršku u područjima gdje vlada visoka nezaposlenost i niske plaće. Regresijska analiza koji je proveo The Economist dovela je do sličnih zaključaka.

