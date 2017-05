VIDEO: Putinovi neistomišljenici na udaru izmeta, urina i ‘zeljonke’

Vođa opozicije u Rusiji, Aleksej Navalni, okomio se na pripadnike Jugoistočnog radikalnog bloka zbog napada na njega i njegove pristaše zelenom bojom. Naime, oni koji kritiziraju Putina i politiku koju provodi Kremlj često završe s licem zelenim od boje koju u Rusiji zovu “zeljonka”.

U razgovoru za radio Slobodna Europa, pripadnik Jugoistočnog radikalnog bloka, Igor Beketov, branio je aktivistu koji je zelenom bojom zasuo Navalnija, rekavši da dotični pripadnik ove nacionalističke organizacije Aleksandar Petrunko, nije niti bio na skupu.

Navalni međutim tvrdi kako je zeljonka bila pomiješana s njemu nepoznatom supstancom, zbog čega su mu stradale oči. Također je prozvao policiju što nije pronašla napadača. Zeljonka je često “oružje” u borbi političkih neistomišljenika, ali nije jedino. Zabilježeno je nekoliko slučajeva u kojima su političare zalijevali urinom, pa čak i fekalijama.

Ista grupa, naime, zasula je izmetom pripadnike oporbene organizacije Solidarnost, dok su krajem 2015. godine prosvjedovali protiv Vladimira Putina na ulicama Moskve. Predsjednik Jugoistočnog radikalnog bloka, Igor Beketov, priznao je kako su upravo oni zasuli svoje političke suparnike mokraćom i izmetom, na Facebooku. Ruskim radikalima nisu samo političari metom. Žestoka kritičarka Vladimira Putina, novinarka Julia Latjinina također je zasuta kantom punom fekalija.

Grupa napada svakoga tko javno kritizira “Predsjednika”. Tako je metom napada krajem 2016. bio jedan penzioner, a vođa oporbe, Navalni, gotovo je navikao na njihove nasrtaje. U ožujku ove godine, prije napada zelenom bojom, od pripadnika Jugoistočnog radikalnog bloka dobio je tortu u lice.

-JRB se bori i uvijek će se boriti protiv izdajica Rusije, napisao je na društvenoj mreži Beketov. Zelen u licu završio je i nekadašnji ruski premijer Mikhail Kasjanov dok je prosvjedovao zbog ubojstva kritičara Kremlja, Borisa Nemtsova.

Prosvjednici optužuju ruske medije da su difamacijama i nastojanjima da povežu Nemtsova s čečenskim separatistima i teroristima, potaknuli njegovo ubojstvo. I dok su internet preplavile fotografije pripadnika Jugoistočnog radikalnog bloka s pripadnicima vladajuće stranke, “svi Putinovi ljudi” peru ruke od odgovornosti tvrdeći kako stranka Ujedinjena Rusija sa zeljonkom nema veze.

The Kremlin has no idea who splashed green paint into @navalny's face. pic.twitter.com/4KWqXl1Lcu

— Darth Putin (@DarthPutinKGB) April 30, 2017