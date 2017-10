VIDEO: Trudeau nije uspio suspregnuti suze pred novinarima

Kanadskog premijera Justina Trudeaua u srijedu su svladale emocije kada se na konferenciji za novinare u zgradi kanadskog parlamenta prisjetio dobrog prijatelja, glazbenika Gorda Downieja, što ga je rasplakalo, pišu mediji.

Downie, frontman benda ‘The Tragically Hip’, čije su pjesme govorile o hokeju i malim kanadskim gradovima, umro je u dobi od 53. godine od karcinoma na mozgu. Bio je i politički vrlo angažiran.

Trudeau je kazao da je Downie “pripovijedao priče o Kanadi i volio svaki njezin skriveni kutak, svaki dio i aspekt zemlje koju je kroz djela slavio čitavog života”.

Karcinom mozga Downieju je dijagnosticiran 2015. Bitku s bolešću je izgubio, preminuvši u utorak u krugu članova obitelji.

– Gord je bio moj prijatelj. Bio je prijatelj svih nas. Bez njega smo manja država. Znali smo da se približava ovaj trenutak, no potajno smo se nadali da do njega nikada neće doći. Mislio sam da ću uspjeti izdržati, no nisam…. previše je bolno, kazao je kanadski premijer kroz suze.

