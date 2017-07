Ženski dio BBC-jeve ekipe traži izjednačenje plaće s muškim kolegama

Neke od BBC-jevih najpoznatijih novinarki i voditeljica u nedjelju su zatražile hitnu akciju kako bi se izjednačile njihove plaće s muškim kolegama koji rade isti posao.

Ranije ovaj tjedan britanski BBC prvi puta je objavio iznose plaća svojih zvijezda, najplaćenijih žena i muškaraca, što je ukazalo na veliki disparitet u njihovim primanjima.

“Detalji plaća… pokazuju ono u što su mnoge od nas sumnjale već godinama – da su žene na BBC-u plaćene manje od muškaraca za isti posao”, kaže se u otvorenom pismu koje je potpisalo više od 40 zaposlenica. U pismu upućenom glavnom direktoru BBC-a Tonyju Hallu one traže od njega da djeluje odmah, a ne kao što je ranije obećao, do 2020. Dodatni problem za ženske zaposlenice BBC-a jest taj što je Hall za taj disparitet znao godinama.

>>> BBC Earth: Ultimativni test preživljavanja u pustinji

Najplaćenija osoba na BBC-u je televizijski i radijski voditelj Chris Evans s oko 2,2 milijuna funti zarade, dok je najplaćenija žena Claudia Winkleman koja je sa “Strictly Come Dancing” zaradila između 450.000 i 500.000 funti.

Potpisnice pisma dobile su i političku potporu.

Jeremy Corbyn, vođa oporbenih britanskih laburista, rekao je da će potpisati pismo i pozvao BBC da “dobro sam sebe pogleda”.

“BBC bi trebao voditi svojim primjerom, a ne zaostajati. Puna potpora ženama koje stoje iza pisma”, napisala je škotska premijerka Nicola Sturgeon na Twitteru.

The BBC should be leading by example, not lagging behind. Full support to the women behind this letter.

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) July 23, 2017