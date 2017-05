Boris Vujčić: Prevelik je fokus na Agrokor, to je veliki rizik

Gospodarski rast, službena projekcija je bila 2,9 posto, sada je na razini prošle godine, oko 2,8 posto. – Da nismo imali ono što se dogodilo početkom godine, krizu Agrokorom, projekcije bi bile više. No, s obzirom na to, ipak će imati negativan utjecaj na stopu rasta u 2017. godini. Moram se ograditi, svi podaci koje imamo su podaci koji se odnose na razdoblje do postavljanja prinudne uprave 10.4., dakle nemamo podatke za travanj – kazao je guverner HNB-a Boris Vujčić na konferenciji Hrvatsko novčano tržište. Napomenuo je da će krajem lipnja opet dati nove prognoze i tada će imati jasniju sliku.

Najnovije procjene kretanje hrvatskog gospodarstva koje je izradio HNB, pokazuju blago usporavanje u 2017. godini u odnosu na procjene s kraja prošle godine. Naime, najnovije procjene HNB-a govore da će rast u 2017. iznositi oko 2,8 posto, dok se u posljednjim procjenama u prosincu 2016. očekivalo da će rast biti oko 3 posto.

– 0,3 posto BDP-a je utjecaj Agrokora. Tu je utjecaj na dobavljače i osobnu potrošnju, a sve je to posljedica restrukturiranja. Veći utjecaj očekujemo na investicije, a manji na potrošnju – kazao je Vujčić. Zaključak je da je utjecaj Agrokora na gospodarski rast manji nego što se mislilo, bez obzira što je to najveće poduzeće u Hrvatskoj.

– Čak bi rekao da je osnovni rizik preveliki fokus na to što se događa u Agrokoru i gubljenje fokusa na sve ostalo što se treba raditi. Postoje problemi i stvari koje nisu napravljene – strukturne reforme. To je važnije od dobavljača jednog poduzeća i problema tog poduzeća – rekao je Vujčić.

– Nikakvog sistemskog rizika u Hrvatskoj nema, jedino što se može dogoditi da se neke banke trebaju dokapitalizirati. Kapitaliziranost sustava je dovoljna da podnese šok Agrokora, rekao je Vujčić.

Naši glavni vanjskotrgovinski partneri rastu oko 2 posto, što nama odgovara. Italija se muči, doduše, ali više od dva desetljeća ne može rasti više od jadnih dva posto. Očekuje se i dizanje kamatnih stopa od strane FED-a, no nešto sporije nego što se mislilo i očekivalo. ECB zadržava svoju politiku do kraja godine i promjenu od 2018., a u rujnu se očekuje najava toga.

– Hrvatska je u relativno dobroj poziciji koja proizlazi iz relativno loše pozicije. Uz ispravne politike u idućih 12 do 18 mjeseci može se očekivati pad stresova što bi moglo anulirati potencijalni rast kamatnih stopa – kazao je guverner.

