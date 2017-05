Opet smo na salmoneli iz uvozne piletine. Ovaj put ceh su platili zamrznuti pilići iz Brazila. Priča bi bila tek jedna u nizu da tu piletinu nisu pripremali i brojni zagrebački i varaždinski restorani. Prava je šteta što Jutarnji nije objavio imena nekih od tih restorana (riječ je o 79 otpremnica), ali ne zbog salmonele, nego zbog dovođenja potrošača u zabludu.

Naime, očito se lažno reklamiraju kao mjesto ‘na kojem se pripremaju specijaliteti s domaćom hranom po tradicionalnoj recepturi naših baka’. A to je posao za udruženja potrošača.

A salmonela? Ministar Tolušić najavljuje da će na svakoj pošiljci mesa koja dolazi u Hrvatsku morati pisati u kojoj je zemlji to meso uzgojeno, kad je zaklano i zamrznuto, što sad nije obvezno. Uvoznik, Euroalfa, spornu je piletinu pak uvozio ‘iz druge ruke’, od europskih distributera. I više neće. A ugostitelji? Jedan kaže da bi svi oni radije kupovali domaću piletinu, ali domaćih svježih prsa nema jeftinijih od 50 kuna po kilogramu, a brazilska su od 23 do 25 kuna. I to je cijena rizika – 25 kuna po kilogramu.

