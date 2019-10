Čini se da će i kompanijama uskoro trebati ‘stručnjaci za osjetljivost‘

Tijekom jednog od svojih nastupa jedan od najboljih komičara današnjice Louis C.K. ispričao je publici da često kada leti prvim razredom pomisli kako bi bilo lijepo svoje mjesto prepustiti nekom od vojnika koji doslovno ekonomskom klasom putuju u rat. Nije to, naravno, nikada učinio, no zbog same činjenice da je to pomislio, iskreno je priznao prepunoj dvorani, osjećao se sjajno i čestitao je samome sebi zato što je dobra osoba.

Možda i nesvjesno, u ovoj je kratkoj i simpatičnoj anegdoti savršeno opisao osnovni mentalni proces ratnika za socijalnu pravdu, poznatijih pod kraticom SJW (engl. social justice warrior), ali i mnogih novovjekih 'liberala'. Aktivnost ovih profesionalnih pisaca komentara na društvenim mrežama potaknuta je prije svega uvjerenjem da dobrota proizlazi iz proklamiranja društveno popularnih stavova. Sijedom toga, što se agresivnije ti stavovi iskazuju, to je osoba u pitanju bolji čovjek.

Unutar botaničkog vrta političke korektnosti sada se može naći vrlo bogata flora koja uključuje pravilno izražavanje i ponašanje, rodne i identitetske politike, neofeminizam, posramljivanje zbog tijela (engl. body shaming - sve što može uvrijediti debele ljude), kulturnu aproprijaciju (zabranjeno je korištenje elemenata kulture drugih etničkih skupina), analizu i purifikaciju velikih djela svjetske književnosti (miču se iz današnje perspektive nepoželjni izrazi) i proaktivno sprječavanje pojave uvredljivih djela kroz spomenute čitatelje za osjetljivost.

Tako privatne kompanije redovito povlače kampanje koje nalete na bijes SJW-ova na društvenim mrežama (ovo skupno divljanje zove se Twitter oluja), regulatori zabranjuju 'nedopustive' sadržaje, autori cenzuriraju sami sebe, a sveučilišta tonu u histeriju nalik kineskoj 'kulturnoj revoluciji'.

Budweiser je, primjerice, morao povući kampanju temeljenu na ideji da pivo uklanja 'ne' iz rječnika tijekom večeri, misleći naravno na veću otvorenost konzumenta za avanture, no uskoro se našao usred Twitter oluje zato što navodno promovira silovanje.

Calvin Klein se ispričavao zbog reklame u kojoj Bella Hadid ljubi ženskog robota slijedom reakcije LGBTQ zajednice uvrijeđene činjenicom da jedna deklarirana heteroseksualka ljubi ženu, iako ima pregršt homoseksualnih modela na raspolaganju za ljubljenje ženskih robota.

