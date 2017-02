Dalić: Zahtjev EK za izmjenu ‘Zakona o Ini’ treba gledati u kontekstu otkupa i zaštite interesa

Pitanje izmjene zakona o privatizaciji Ine, koje je nedavno zatražila Europska komisija, treba smjestiti u kontekst političke odluke hrvatske Vlade o otkupu mađarskog udjela u toj tvrtki, izjavila je u ponedjeljak u Bruxellesu potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić.

“Problem izmjene Zakona o privatizaciji Ine treba smjestiti u širi kontekst odluka i aktivnosti koje poduzima hrvatska Vlada, konkretno u kontekst političke odluke o otkupu mađarskoj udjela u Ini i da to provede učinkovito na način koji će zaštiti naše interese”, rekla je Dalić odgovarajući na novinarsko pitanje o problemu Zakona o privatizaciji Ine.

>>>Komisija traži ukidanje ‘bezuvjetnog veta’, izmjenu zakona o Ini

Komisija je prije više od dva mjeseca uputila Hrvatskoj obrazloženo mišljenje, što je drugi korak u pokretanju postupka zbog povrede europskih propisa, u kojem je zatražila da promijeni Zakon o privatizaciji Ine. Prema tom zakonu, državi su dodijeljene posebne ovlasti u Ini, uključujući pravo na veto u slučaju odluka tvrtke koje se odnose na prodaju dionica/imovine u vrijednosti koja prelazi određeni prag, što je prema Europskoj komisiji kršenje slobode kretanja kapitala i slobode poslovnog nastana.

S obzirom na to da je u međuvremenu došlo do novih okolnosti, to jest da je Vlada donijela odluku o otkupu mađarskog udjela, s tim u vezi je početkom ovoga mjeseca ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović razgovarao s povjerenikom Europske komisije za energiju i klimu Miguelom Ariasom Caneteom.

Jasan redoslijed prioriteta

Na upit što ako Komisija podigne tužbu protiv Hrvatske prije nego što se provede postupak otkupa mađarskog udjela, Dalić je rekla da “ne bi spekulirala o aktivnostima drugih tijela”.

“Važno je u ovom procesu da Hrvatska ima jasan redoslijed prioriteta. Ministar Dobrović je bio i jest u komunikaciji s Komisijom. Tu se jednostavno radi o nekoliko paralelnih postupaka i aktivnosti koje sve vode k istom cilju”, rekla je Dalić.

Dalić je u Bruxellesu sudjelovala na sastanku Vijeća za konkurentnost, na kojem su nadležni ministri razgovarali o temama iz područja unutarnjeg tržište i industrije.

Glavne teme su bile prijedlog nove uredbe o zaštiti potrošača u prekograničnoj trgovini te pitanje učinkovitosti javnih nabava.

Komentari