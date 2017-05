Danas počinje LEAP Summit 2017.

U razdoblju od 11. do 13. svibnja 2017. godine održati će se LEAP Summit 2017., najveći međunarodni događaj za mlade u Hrvatskoj. Zagreb će tako postati domaćin preko 1000 millenialsa koji dolaze da bi usvojili nova znanja i vještine te spremno zakoračili u svijet poduzetništva, vodstva, inovacija, kreativnosti i inspiracije. Cilj konferencije jest spojiti najtalentiranije i najambicioznije predavače i sudionike iz cijelog svijeta kako bi podijelili inspiraciju i znanja iz raznih područja.

Program

Trodnevna konferencija počinje danas u 16 sati, u Studentskom centru (Savska 25), a otvorit će ju ovogodišnji domaćin Peter Hopwood. Zašto baš Peter? – on pomaže ljudima u pričanju priča. Priča koje ostavljaju jak dojam, donoseći tako veću vrijednost idejama koje se pričaju ili prepričavaju. Također, kao osoba koja je živjela u sedam različitih zemalja, Peter utjelovljuje sve ono što želimo da LEAP prenese sudionicima – međunarodnost i kvalitetu predavanja.

>>>LEAP Summit: Zagreb u svibnju postaje meka za najbolje iz milenijskih generacija

Za Peterom slijedi kratak performans nakon kojeg će nas redom pozdraviti izaslanik Predsjednice RH i njen savjetnik za digitalnu transformaciju i STEM područja, gospodin Nenad Bakić; gospođa Mirka Jozić će, ispred Gradskog ureda za gospodarstvo, predstaviti Grad Zagreb, dok će nas u ime Europske unije pozdraviti gospodin Branko Baričević – predstavnik ureda Europske Komisije u Hrvatskoj koja je ujedno i koorganizator te generalni partner ovogodišnjeg izdanja LEAP Summita.

Plava i žuta pozornica

Za kratkim pozdravima uslijediti će još jedan performans čiji završetak će obilježiti službeni početak konferencije i samih predavanja. Danas su na Plavoj pozornici Tacis P. Gavoyannis, Lada Tedeschi Fiorio, Draško Ivanišević te za kraj dana Luuk Borg.

Tacis svoju strast krije u pametnim gradovima i njihovoj digitalizaciji – nešto što u Hrvatskoj stalno priželjkujemo. Provjerite što su pametni gradovi, kako to postati te što ih razlikuje od ostalih gradova i koliko to pridonosi kvaliteti života pojedinca. Ladu vjerujem da nije potrebno predstavljati, no valja reći da će nam pokušati dočarati što za jednu ženu znači trčati utrku zvanu uspjeh kombinirajući istovremeno poslovni i privatni život. Draško nas vodi putevima poruka, odnosno ideja. Kako od ideje dobiti znanje, kako znanje pretvoriti u profit – ovaj evanđelist za Središnju i Istočnu Europu je spreman tajne uspjeha podijeliti s nama.

Dan završava s Luukom. Ako su razni fondovi i akceleratori žila kucavica startupa, Luuk je njihovo vrelo. Svakako provjerite što ima reći na postojeće prilike digitalizacije. Žuta pozornica predstavlja borbu titana. U prenesenom značenju – moći ćemo upoznati nove i mnogima još nepoznate startupe.

Komentari