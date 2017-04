Danas u Hrvatskoj

Najavljujemo najvažnije događaje u Hrvatskoj za srijedu, 26. travnja:

SPLIT – Predsjednica Republike i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH Kolinda Grabar-Kitarović nazočit će u Splitu otvaranju “Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2017.”. Predviđeno je prigodno obraćanje predsjednice Republike. Otvorenju će prisustvovati i potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević. Međunarodna izložba proizvođača naoružanja i vojne opreme održava se po četvrti put u Splitu u Splitu pod pokroviteljstvom Vlade RH, i u organizaciji tvrtke TNT Production Inc. iz Sjedinjenih Američkih Država. Sudjelovanje na ASDA-i 2017. prijavilo je 131 izlagač naoružanja i vojne opreme, od kojih je 63 domaćih i 68 stranih izlagača iz 22 zemlje, a dolazak su do sada potvrdila i 33 strana izaslanstva visokih vojnih i državnih dužnosnika. Na dan otvorenja izložbe održat će se i pokazna vojna vježba, u kojoj će, uz Hrvatsku ratnu mornaricu i Hrvatsku kopnenu vojsku, sudjelovati i Oružane snage SAD-a s helikopterom MH-60S. Predviđeno je i sudjelovanje akro grupe “Krila Oluje” te aviona F-16 i MIG-21 (10 sati, Spaladium Arena; predstavnici medija trebaju doći do 9,40 sati na istočni ulaz Spaladium Arene, ulaz s parkirališta).

ZAGREB – Hrvatski sabor nastavlja zasjedanje raspravom o izmjenama Zakona o državnim službenicima kojima bi se trebalo ojačati administrativne kapacitete te pojednostaviti i ubrzati zapošljavanje na poslovima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova. Kod zapošljavanja službenika na poslovima vezanim uz europske fondove predlažu se izuzeci u primjeni zakona, a sve u cilju ubrzavanja poslova zapošljavanja službenika na tim poslovima i to tako da zapošljavanje nije potrebno predvidjeti u planu prijema u državnu službu, da postupak po žalbi je hitan postupak, tako da je Odbor za državnu službu obvezan odlučiti po žalbi u roku 30 dana od primitka žalbe. Služba je na određeno vrijeme za potrebe rada na projektu koji se financira iz EU fondova i EU programa, i može trajati cijelo vrijeme projekta, a ne do godinu dana kako je do sada, pojasnio je predložene zakonske izmjene potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

ZAGREB – Predsjednik Stranke rada i solidarnosti, Milan Bandić, aktualni zagrebački gradonačelnik i kandidat za novi gradonačelnički mandat u Zagrebu, zajedno sa suradnicima i nositeljima lista predat će prijedloge kandidacijskih lista za 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora u Gradu Zagrebu (19 sati, zgrada Gradske uprave, soba 275, II. kat, Trg Stjepana Radića 1).

ZAGREB – Sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (10 sati, Ulica kneza Mutimira 5).

ZAGREB – Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske u suradnji s uredništvom časopisa “Radno pravo” organizira savjetovanje: Radni odnosi u zdravstvu. Predavanja će održati sudac Vrhovnog suda RH Darko Milković, te predstavnici Ministarstva zdravstva, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Povjerenika RH za informiranje, te predstavnici organizatora. Radni odnosi u zdravstvu – aktualna rasprava u zdravstvenom sustavu: Mogu li liječnici istovremeno raditi u javnim i privatnim ustanovama, i pod kojim uvjetima? Kako zaposliti i pod kojim uvjetima liječnika u mirovini? Kako sklopiti i mijenjati ugovore o radu? Koje su obveze zdravstvenih ustanova prema Zakonu o pravu na pristup informacijama? Kako povećati transparentnost i javnost rada Upravnih vijeća javno zdravstvenih ustanova? Na ta i druga pitanja odgovorit će se na savjetovanju. Očekuje se dolazak više od 100 sudionika (10 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100).

VELIKA GORICA – Članovi Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) i zaposlenih u predškolskim ustanovama Grada Velika Gorica održat će u Velikoj Gorici prosvjed pod nazivom “Zajedno za dostojanstvo struke”. Traže usklađivanje koeficijenata složenosti poslova zaposlenih u predškolskim ustanovama s koeficijentima složenosti poslova zaposlenih u Gradskoj upravi (14,30 sati, Tržni centar Velika Gorica, Trg kralja Petra Krešimira IV. b.b.).

ZAGREB – Konferencija za novinare Centra za mirovne studije i Inicijative Are you Syrious?, s temom ‘MUP i SOA postupaju arbitrarno i nezakonito prema izbjeglicama i strancima”. Najavljuju da će biti predstavljen i izvanredan izvještaj o slučajevima takvog postupanja, kojeg su izradile te dvije organizacije. Na konferenciji će govoriti odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić, Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije i Magda Sindičić iz Inicijative Are You Syrious? (11 sati, Kuća ljudskih prava, Selska cesta 112c).

Komentari