Decentralizacija sredstava: LAG-ovima 463 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja

U Ministarstvu poljoprivrede u četvrtak su potpisani ugovori s 54 lokalne akcijske grupe (LAG-a) kojima je dodijeljeno ukupno 463 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja.

Na novinarski upit o padu uvoza piletine i jaja, rekao je da je taj uvoz u odnosu na prvi mjesec prošle godine pao za 22 posto, a ukupno kada se govori o pilećem, svinjskom mesu i jajima, za 16 posto.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić kazao je kako je to iznimno velik novac, no da je od iznosa puno važnije da je to pravi način decentralizacije EU-ovih sredstava.

“Dodjeljujemo novac LAG-ovima, a onda oni raspisuju natječaje i dodjeljuju ga za projekte na svom području. Znači, ne radimo to mi iz Zagreba, nego za područja općina to rade oni koji najbolje poznaju probleme”, rekao je Tolušić.

Dodao je kako je iz Programa ruralnog razvoja ostavljeno tri posto ukupne “omotnice” upravo za razvoj LAG-ova te da je riječ o prvim sredstvima na temelju natječaja na koje su se LAG-ovi javili.

Javilo ih se 55, a za 54 je novac odobren i oni su u prosjeku dobili oko osam milijuna kuna.

Odlazak mladih

Na novinarski upit mogu li ovakvi projekti zaustaviti odlazak mladih iz ruralnih područja Tolušić je rekao kako oni sami nisu dovoljni, ali da bi rezultata ipak moglo biti uz dobru državnu politiku i iskorištavanje svega raspoloživa novca iz EU-ovih fondova.

Pojasnio je kako su LAG-ovi udruge koje obuhvaćaju područja više općina i tamo provode strategiju razvoja. Oni će radi raspodjele dobivenog novca provoditi natječaje i dodjeljivati sredstva.

Dodao je kako od LAG-ova očekuje puno, “jer bez LAG-ova, bez županijskih i lokalnih razvojnih agencija, bez privatnih konzultanata i svih ostalih koji rade na EU priči nećemo moći povući sav novac odnosno 2,4 milijarde eura koje nam stoje na raspolaganju”.

Pad uvoza piletine i jaja

“Je li to rezultat akcija koje je provodilo Ministarstvo – ne znam. Volio bih da jest, ali činjenica je da se naši građani ipak polako osvještavaju i da prepoznaju da su hrvatski proizvodi najkvalitetniji i definitivno zdravstveno najispravniji”, rekao je Tolušić.

Upitan je li istovremeno s padom uvoza porasla domaća proizvodnja, Tolušić je kazao kako bi bio kao građanin i ministar bio najsretniji da nam poljoprivredna proizvodnja raste i kako je to jedan od strateških ciljeva u njegovu mandatu.

