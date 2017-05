Donald Trump postao žabac poznatiji od Kermita

Nema kraja nasladama na društvenim mrežama, na račun izgleda američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ne, ovoga puta na meti kritike nije njegova neodoljiva frizura, već brada u kojoj je maštoviti netko ugledao žapca.

Tko je daroviti netko, tko je pokrenuo lančanu reakciju zbog koje Twitter obiluje zelenim žapcem nacrtanim na usta Donalda Trumpa, zbog poplave postova je nemoguće utvrditi.

BREAKING: President Frog demands investigation into recent police brutality. "We must strive to do better, and mark my frog words, we will." pic.twitter.com/LiXFlKi3jV

— Mike Mitchell (@sirmitchell) May 3, 2017