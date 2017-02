Dubrovački Vrtovi Sunca postali članom grupacije Vodećih hotela svijeta

Dubrovački Vrtovi Sunca postali su članom grupacije The Leading Hotels of the World (Leading Hotels), prestižne skupine nezavisnih luksuznih hotela. Luksuzan resort, smješten uz obalu Jadranskog mora, kontinuirano pruža usluge na visokoj razini, što je prepoznala i grupacija The Leading Hotels uvrstivši nagrađivani resort u svoj portfelj.

Julian Houchin, komercijalni direktor menadžment firme, ovom prilikom je izjavio: „Iznimno nam je drago što smo postali članom grupacije The Leading Hotels of the World i time stali uz bok mnogim drugim luksuznim hotelima i resortima diljem svijeta kojima je priznat status predvodnika u hotelijerskoj industriji. Ovo priznanje je potvrda naše predanosti u ostvarenju očekivanja gostiju te se veselimo podizanju standarda i sveukupnog doživljaja destinacije u suradnji s grupacijom Leading Hotels.“

„Veliko nam je zadovoljstvo što su se Dubrovački Vrtovi Sunca pridružili našoj skupini biranih luksuznih hotela“, izjavio je Deniz Omurgonulsen, potpredsjednik zadužen za članstvo u grupaciji The Leading Hotels of the World. „Resort postavlja novi standard odmora na jadranskoj obali i time svojim gostima pruža potpuni doživljaj ovog popularnog odredišta te nudi jedinstveno i karakteristično iskustvo.“

Jedan od vodećih europskih resorta za goste iz više od stotinu zemalja

Resort s 408 soba, koji obuhvaća 201 sobu u hotelu te 207 jednosobnih, dvosobnih i trosobnih rezidencija, predstavlja sinonim za luksuz, a nalazi se u Orašcu, na samo 11 kilometara udaljenosti od Dubrovnika. Od svojeg otvorenja resort Dubrovački Vrtovi Sunca uspješno se pozicionirao kao jedan od vodećih europskih resorta za goste iz više od stotinu zemalja. Osim toga, resort je također prepoznat među organizatorima svih vrsta kongresa i događanja, uključujući i one najzahtjevnije iz automobilske industrije te je čvrsto osigurao svoj status jednog od vodećih kongresnih odredišta u regiji.

Smješteni izravno na obali, uz prostrani pogled na more, resort obuhvaća nagrađivani wellness centar Spa by OCCO, sportski centar, niz restorana i barova s ponudom lokalne i međunarodne kuhinje, shopping promenadu te brojne konferencijske sadržaje.

Spa by OCCO nekoliko je puta odabran kao jedan od najboljih wellness centara na svijetu te je prepoznat kao jedan od najsadržajnijih na dalmatinskoj obali. Od hidromasažne kade za talasoterapiju s 252 stimulirajuće mlaznice do zatvorenog bazena i širokog niza tretmana koji uključuju tradicionalnu ugljenu saunu, solnu saunu, hamam i aromaterapijsku parnu sobu, wellness centar udovoljava potrebama novih i sofisticiranih korisnika wellnessa.

