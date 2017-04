Grbin: SDP neće podržati opoziv Petrova, moguća suradnja s Mostom

Predsjednik SDP-ova Kluba zastupnika rekao je u nedjelju kako je SDP pokrenuo incijativu za opoziv ministra financija Zdravka Marića jer je zadatak oporbe reagirati kada nešto nije dobro, iako bi volio da ih ne moraju pokretati i izazivati krize vlasti.

Ustvrdio je kako je Marić, dok je bio zaposlenik Agrokora, na temelju upitnih financijskih izvještaja za Agrokor tražio kredite u inozemstvu i nije posumnjao u njihovu vjerodostojnost, a Vladin opunomoćenik Ante Ramljak je za tjedan dana otkrio da su izvješća netočna. Ministar financija Marić je kontinuirano u sukobu interesa i ništa ne čini da iz njega izađe, ustvrdio je Grbin.

Upitan o mogućnosti održavanja prijevremenih parlamentarnih izbora, Grbin je rekao kako sve na to ukazuje.

Mostovu podršku tumači kao manifestiranje elementarnog morala, rekao je Grbin gostujući u emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 .

Moguća suradnja s Mostom

Upitan o suradnji s Mostom, Grbin je rekao kako je moguća, ako budu prihvatili elementarne uvjete za suradnju, odnosno prihvaćali iste vrijednosti, kao što su zaštita ljudskih prava, sprječavanje govora mržnje i ako neće rejting graditi na populizmu.

U vezi sa zbivanjima u Vladi Grbin je rekao kako je Plenković sankcionirao one koji su ukazivali na nepravilnosti, a ne one koji su u u sukobu interesa. Sukoba interesa u HDZ-u bio je toliko da je suradnja s Mostom morala puknuti, smatra Grbin. Most je težak za suradnju, ali ni jedna politička koalicija nije laka, dodao je.

Protiv opoziva Petrova

U vezi zahtjeva za smjenom predsjednika Sabora Bože Petrova, Grbin je ustvrdio da ona dolazi nakon što je upozorio na sukob interesa. Procijenio je da će nakon razrješenja Petrova, predsjednik Sabora vjerojatno biti Gordan Jandroković, Željko Reiner ili Milijan Brkić a, SDP-u bi više odgovaralo da to bude netko tko je podržao njihovu, SDP-ovu inicijativu. Ne podržavamo razrješenje Petrova niti ćemo za njega glasovati, najavio je Grbin.

Upitan tko trenutno ima većinu, Grbin je ustvrdio kako je trenutno nema nitko, a što će biti sutra – vidjet ćemo.

O zahtjevu za iskazivanju nepovjerenja potpredsjednici Vlade i ministrici Martini Dalić, Grbin je rekao kako je izrada “Lex Agrokor” bila netransparentna i da su njoj sudjelovali i vanjski suradnici te kako ima indicija da je to bilo i odvjetničko društvo koje zastupa VTB banku, koja je jedan od glavnih Agrokovorih vjerovnika.

Na novinarsku napomenu kako Dalić tvrdi da su jedino SDP i ruske banke bile protiv tog zakona, Grbin je uzvratio da su ih predstavnici VTB-a od njih tražili da ne ruše zakon, no da nisu prihvatili njihove argumente. Dodao je da je Sberbanka najavila tužbu protiv RH jer je izvlaštena za 1,1 milijarde eura kredita, a Hrvatska je, ustvrdio je, omogućila da se Sberbank koji bi se teško naplatio od Agrokora sada naplati od RH i svih njezinih građana i to su i najavili.

