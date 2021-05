Ivan Pranjić: Moje tvrtke u propast je otjerao predstečaj Hrvatske brodogradnje Trogir Danka Končara

Na tekst Akrobacije sa slavonskom brodogradnjom: Ivan Pranjić preselio tvrtku iz Štitara u Sesvete i promijenio joj naziv objavljen na Liderovom portalu reagirao je poduzetnik Ivan Pranjić. Želio je objasniti sve okolnosti koje su dovele do neuspjeha njegoviih brodograditeljskih pokušaja. Njegovu priču donosimo u cijelosti.

- Najvažnija informacija odnosi se na stečaj Global Shipbuildinga d.o.o. koji je nastao zbog neplaćenih radova koje smo izvodili u brodogradilištu Brodotrogir, a za njihovu tvrtku Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. kao podizvođači. Naime, nakon dvije i pol godine rada, tamo su nam ostali dužni više od 1,6 milijuna kuna prije nego što su otišli u predstečajnu nagodbu, a dodatne radove koje smo odradili prema našoj vrijednosti od cca 1,5 milijuna kuna nam nisu priznali uopće. Global Shipbuilding d.o.o. nije ostao radnicima ništa dužan, a cjelokupni dug prema Poreznoj upravi smo odmah po blokadi Porezne uprave Ugovorom o prijenosu potraživanja (cesiji) predali Poreznoj upravi da ona naplati i prebije naš dug sa potraživanjem koje imamo od Hrvatske brodogradnje Trogir d.o.o. Da bi se to napravilo tvrtka mora biti u blokadi i onda porezna može preuzeti njezina potraživanja i od njih naplatiti svoj dug.

Paradoks hrvatskih zakona je da se svi postupci obustavljaju pokretanjem predstečajnog postupka. Prvo se Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. žalila na rješenje Porezne uprave što je onemogućilo Poreznu upravu da se naplati odmah od njih, a nakon toga su pokrenuli predstečajni postupak. Time su naše šanse za naplatu duga od Hrvatske brodogradnje Trogir d.o.o. svedene na minimum i više nismo bili u mogućnosti otplatiti dug. Najbolje od svega je što je Hrvatskoj brodogradnji Trogir d.o.o. sav PDV po našim računima koje nisu platili Porezna uprava vratila kao pretporez na račun.

Nakon toga su banke pokrenule ovrhe jer smo cijelo vrijeme uzimali kredite za likvidnost i to je bio kraj tvrtke.

Global Shipbuilding je tvrtka koja je stvarana šest godina, uredno je cijelo vrijeme podmirivala svoje obveze prema državi, radnicima i bankama. Ovdje se vidi da je 2017 prosječno zapošljavala 118 radnika, dok nije došao Danko Končar sa svojim neplaćanjima. Smatram da je ovo bio veliki uspjeh za jednu malu tvrtku iz Slavonije. Napomenut ću da je 99% radnika bilo iz Dalmacije i da nismo uvozili radnu snagu iz drugih zemalja te da nikada nikome nije dana niti jedna kuna provizije.

Prihodi tvrtke su stabilno rasli pa smo 2017 došli do preko 15 milijuna kuna bez PDV-a

K.Commerce je tvrtka prijatelja koji je išao u mirovinu i koja je kupljena jer smo je htjeli koristiti za ugostiteljske usluge. Kada je ta mogućnost propala, smatrao sam da ne bi bilo loše pripojiti je Global Shipbuildingu i povećati temeljni kapital tvrtke. Tvrtka Shipbuilding company također je trebala poslužiti za radove u brodogradnji, nije otišla u stečaj nego je uslijed propasti toga posla također pripojena Global Shipbuildingu. Pametnije, brže i povoljnije je tvrtku pripojiti drugoj tvrtki nego raditi likvidaciju ili stečaj. Dakle, niti su K. Commerce d.o.o. niti Shipbuilding company d.o.o. išli u stečaj nego su pripojeni Global Shipbuildingu d.o.o. Inače, ime je promijenjeno iz Global Slavonija u Global Shipbuilding (a ne u Shipbuilding company) radi pokušaja internacionalizacije poslovanja. Na žalost, tome je presudila Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. Mnoge tvrtke su propale njihovim predstečajem.

Korčula brodogradnja d.o.o. je tvrtka koja je radila mini cruisere za hrvatsko tržište. Do početka 2020. godine tvrtka je nekako funkcionirala, ali je onda zbog korona krize i prestanka financiranja gradnje brodova od strane banaka došlo do nestanka narudžbi. Prebacili smo se na gradnju sekcija za druge tvrtke, čekajući oporavak tržišta do kojega nije došlo te smo cijelo vrijeme imali u zakupu poslovni prostor koji nam je bio potreban za gradnju brodova, ali ne i za gradnju sekcija. U rujnu 2020. je došlo do prestanka poslova i za gradnju sekcija te smo morali zatvoriti pogon. Ovi su poslovi rađeni s gubitkom te se rizik nije isplatio. Isto tako, poslovi odrađeni za nizozemsku tvrtku nisu naplaćeni u potpunosti te je tvrtka došla u probleme s likvidnošću.

King consulting j.d.o.o. je tvrtka koja je osnovana za consulting za nizozemsko tržište jer postoje poslovni kontakti s tvrtkama koje bi potencijalno mogli trebati usluge na hrvatskom tržištu radne snage.

Promjena direktora u Korčuli j.d.o.o. je zbog kredita za obrtna sredstva jer banke nisu željele financirati tvrtku u kojoj sam ja vlasnik ili direktor (zbog Global Shipbuildinga). Inače, od imovine nemam apsolutno ništa i još uvijek se pokušavam oporaviti od suradnje s Dankom Končarom.

Što se tiče financijskog utjecaja poslovanja tvrtki na državni proračun i plaće radnika navest ću par informacija:

Kao što vidite, ovo nisu zanemarive brojke za slavonskog brodograditelja koji je pokušao nešto stvoriti. Na moju žalost dva puta neuspješno i ponavljam, od nikoga ništa nisam uzeo niti sam to ikada planirao. Samo sam radio i sve što sam uspio stvoriti prije propasti napravio sam svojim radom bez mutnih radnji. Takvi kooperanti u brodogradilištima su propali, a ja sam došao u trenutku kada je netko trebao stvarno odraditi poslove za brodogradilište i kada se nije moglo provlačiti – zaključuje Ivan Pranjić.